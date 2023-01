Austin Butler rend hommage à Lisa Marie Presley après avoir reçu la nomination aux Oscars pour Elvis

Le biopic de l’année dernière, Elvis, a remporté une pléthore de récompenses et de nominations, la plus récente étant pour plusieurs catégories aux Oscars, dont le meilleur film et le meilleur acteur. Acteur principal Austin Butler a parlé avec The Hollywood Reporter de sa gratitude pour la nomination, bien qu’il souhaite à la défunte fille d’Elvis Presley, Lisa Marie Presleyétait encore là pour fêter :





« [This role] c’était comme si c’était cette montagne impossible à gravir devant moi. Il y avait tellement de pièges et je me concentrais donc sur une étape à la fois. Et vraiment, le truc pour moi était juste d’honorer la vie de cet homme et de sa famille. Et c’est pourquoi ces moments où Lisa Marie et Priscilla [Presley] j’ai pu voir le film, puis je les ai vus pour la première fois après… rien de ce que je ferais ne surpasserait jamais cela. Et surtout avec Lisa Marie qui n’est pas là avec nous. Je souhaite juste qu’elle soit ici pour célébrer aujourd’hui avec nous.

Lisa Marie Presley, fille unique du légendaire chanteur Elvis Presley, est décédée subitement il y a quelques semaines. Elle a suivi les traces de son père en devenant chanteuse et compositrice. Elle avait assisté à la cérémonie des Golden Globe Awards quelques jours avant sa mort, au cours de laquelle Austin Butler avait remporté le prix du meilleur acteur dramatique. Butler a précédemment partagé qu’il se sentait très chanceux pour le temps qu’il a pu passer avec elle.

FILM VIDÉO DU JOUR





Austin Butler dit que « rien ne se compare » aux éloges de Lisa Marie Presley pour le film

Images de Warner Bros.

Alors que certains biopics sont critiqués par les membres de la famille du sujet, ce n’était pas le cas avec Elvis. Le film a été très apprécié par Lisa Marie Presley, et Austin Butler dit que son approbation était meilleure que n’importe quel prix qu’il aurait pu recevoir :

« Elle était la personne la plus directe et la plus solidaire. Je sais de toutes les fois où nous avons pu célébrer ensemble comment nous célébrerions aujourd’hui, vous savez, et j’aurais aimé qu’elle et Elvis soient ici pour vivre cette fois… finalement, la chose dont je suis le plus reconnaissant est que j’ai pu passer le temps que j’avais avec Lisa Marie, et aussi le temps que j’ai eu pour vivre pendant trois ans à explorer la vie de son père. Quand je vois des moments comme aujourd’hui ou quand je ressens des moments comme aujourd’hui, je dois vraiment prendre une seconde pour me dire : ‘D’accord, c’est quelque chose dont je dois être vraiment reconnaissant.’ Mais rien n’est comparable à ce moment où je l’ai regardée dans les yeux après avoir vu le film pour la première fois, où elle m’a dit à quel point cela signifiait pour elle. Je vais vraiment chérir cela pour le reste de ma vie.

Butler a également salué d’autres acteurs nominés aux Oscars, notamment Colin Farrell, Brendan Fraser, Bill Nighy, Paul Mescal et son ami Barry Keoghan. Il dit « Je suis tellement fier de tout le monde, et tellement privilégié et humble d’être inclus parmi eux tous. »

Elvis est disponible en streaming sur HBO Max. Il a été réalisé et écrit par Baz Luhrmann et distribué par Warner Bros. Pictures. Austin Butler joue le rôle principal, avec des co-stars telles que Tom Hanks, Olivia DeJonge, Helen Thompson et Richard Roxburgh.