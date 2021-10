Qui meurt dans On My Block Saison 4 ?

Netflix vient de sortir sa quatrième et dernière saison de Sur mon bloc et, bien sûr, no show part tranquillement.



Si vous êtes en retard à la fête, Sur mon bloc est une série dramatique pour adolescents qui suit quatre adolescents intelligents, drôles et débrouillards qui grandissent dans le quartier fictif du centre-ville de Freeridge à Los Angeles. Le quartier est inondé de gangs et de violence et alors qu’ils commencent le lycée, les quatre adolescents voient leurs amitiés mises à l’épreuve et leur destin prend des directions très différentes.

La série télévisée originale de Netflix a fait ses débuts en 2018 et met en vedette Sierra Capri dans le rôle de Monse Finnie, Jason Genao dans le rôle de Ruby Martinez, Brett Gray dans le rôle de Jamal Turner et Diego Tinoco dans le rôle de Cesar Diaz. Il y a aussi Jessica Marie Garcia, qui joue leur copain Jasmine et Julio Macias dans le rôle d’Oscar « Spooky » Diaz, le frère aîné de Cesar.

La distribution principale de On My Block répond aux questions du public. (Crédit : Netflix)

Attention: spoilers de la saison quatre à venir. Après cette phrase, tu n’as qu’à te blâmer.

La saison quatre reprend deux ans après les événements de la saison trois, et étant la dernière série, Netflix avait sans aucun doute beaucoup de détails à régler pour les personnages principaux.

Qui meurt dans la saison quatre de On My Block ?

Dans cette série finale explosive, deux des personnages principaux sont tués. La première mort a lieu dans l’épisode cinq et la seconde dans la finale de la saison.

Le frère aîné de César, Oscar – alias « Spooky » – est abattu dans la saison quatre, épisode cinq. On ne sait pas exactement qui l’a tué, mais Ray, un ami des frères, dit à Cesar qu’Oscar était « dans la vie », ce qui signifie qu’il s’était fait des ennemis à cause de son affiliation avec les gangs et que de nombreuses personnes auraient pu le vouloir mort. .

Cesar, s’étant également plongé dans les gangs, avait finalement réalisé qu’il avait besoin de l’aide de son frère pour sortir et quelques minutes avant sa mort, il avait rafistolé les choses avec lui et avait accepté de déménager avec lui et sa femme Isabel à Portland. pour prendre un nouveau départ. Malheureusement, il était trop tard.

La deuxième mort a lieu dans la finale de la saison quatre. Abuelita décède paisiblement après avoir appris plus tôt dans la série qu’elle était malade. Il a été révélé plus tard qu’elle avait un cancer.

Ce fut un moment déchirant pour les fans et les quatre amis, qui lui ont offert la fête d’adieu qu’elle souhaitait. Abuelita était particulièrement proche de Jamal ; les deux ont partagé beaucoup de plaisanteries.

Qui joue Abuelita dans On My Block ?

Abuelita et Jamal partagent beaucoup de plaisanteries. (Crédit : Netflix)

Abuelita, de son vrai nom Marisol Martinez, est interprétée par l’actrice américaine Peggy Blow. Née en juin 1952, Peggy Blow a 69 ans en 2021 et son rôle dans Sur mon bloc est ce pour quoi elle est la plus connue.

C’est la première fois que la série tue un personnage principal depuis la première saison, lorsque les téléspectateurs ont dit au revoir à Olivia, qui a été abattue par Latrelle lors de la finale de la première saison.