Avatar peut-il devenir le tout premier film de 3 milliards de dollars au box-office?

Le blockbuster de science-fiction de James Cameron en 2009 Avatar, encore une fois, est le film le plus rentable de l’histoire du box-office. Le film a récemment été réédité en Chine, alors que les salles de cinéma du pays ont rouvert et ont connu une activité régulière ces derniers mois. Ça valait juste assez pour le mettre devant Avengers: Fin de partie, qui a pris le titre de Avatar à l’été 2019. Mais maintenant, Cameron est de retour en charge en tant que roi incontesté du box-office. Une question importante, quoique apparemment folle, doit maintenant être posée; peut Avatar devenir le premier film de l’histoire à traverser la 3 milliards de dollars marque?

Voyons d’abord où en sont les choses. Avec les dernières grosses ajoutées lors de sa réédition chinoise, au moment d’écrire ces lignes, Avatar a gagné un peu plus de 2,81 milliards de dollars dans le monde. Cela le met au-dessus Avengers: Fin de partie, qui avait réussi à rapporter un peu moins de 2,8 milliards de dollars lors de sa course record en 2019. Cela signifie, Avatar devrait ajouter 189 millions de dollars supplémentaires, donner ou prendre quelques centaines de milliers de dollars, pour franchir la barre des 3 milliards de dollars.

Cela nous placerait dans un territoire vraiment sans précédent. D’autant plus que seuls cinq films de l’histoire ont franchi la barre des 2 milliards de dollars. Et deux de ces films, Star Wars: Le réveil de la force (2,06 milliards de dollars) et Avengers: guerre à l’infini (2,04 milliards de dollars) sont, relativement parlant, à peine dans ce club d’élite. Le cinquième film étant un autre blockbuster de James Cameron sous la forme de 1997 Titanesque qui, au fil du temps, a grimpé à 2,2 milliards de dollars, assez bien pour la troisième place. Bien que cela illustre également la rareté insensée, presque à la limite du hasard impossible, c’est Avatar.

Avant de plonger dans comment Avatar pourrait, et je souligne pouvait atteindre 3 milliards de dollars, cela vaut la peine de voir comment le film a fait son argent en premier lieu. contrairement à Avengers: Fin de partie, qui a connu un week-end d’ouverture national de 357 millions de dollars, puis s’est frayé un chemin à 2,8 milliards de dollars, Avatar s’est ouvert, assez humblement en comparaison, à 77 millions de dollars sur le marché intérieur en décembre 2009. Mais la baisse n’a pas été marquée. Il a diminué de moins de 2% au cours de son deuxième week-end, gagnant 75 millions de dollars supplémentaires. Et cela a continué, et a continué, avec un modèle similaire émergeant à l’étranger.

Finalement, après des mois dans les cinémas, il avait amassé près de 2 milliards de dollars de recettes internationales pour aller avec environ 750 millions de dollars sur le marché intérieur. Son chemin vers le sommet n’était pas typique d’un blockbuster majeur. Il n’a pas eu un seul grand week-end pour tomber de la surface de la Terre en quelques semaines. C’était, pour utiliser une référence peut-être obsolète, le lapin Energizer des superproductions. Il a juste continué et continué. Il convient également de souligner que les cinémas au format premium, tels que 3D et IMAX, qui proposent généralement un prix de billet plus élevé, ont été un facteur important.

Mais c’était en 2009. C’est maintenant. Beaucoup de choses ont changé. D’une part, il reste à voir à quel point un Avatar fanbase il y a là-bas. Était-ce purement une chose de son moment? A-t-il une tenue durable? Est-ce intemporel, comme l’a suggéré le réalisateur James Cameron? Ce sera la question à un million de dollars dans les mois à venir alors que nous nous dirigeons vers la sortie d’Avatar 2 (ainsi qu’Avatar 3, Avatar 4 et Avatar 5). Parce que c’est l’intérêt pour ces suites qui pourrait, à son tour, donner un énorme coup de pouce au film original que Disney espère devenir une franchise multi-films de plusieurs milliards de dollars.

Parce que Avatar sorti il ​​y a si longtemps, Disney rééditera inévitablement le film ailleurs alors que le box-office commence à se stabiliser dans le monde. En particulier, nous devrions nous attendre à une grande réédition flashy dans les mois qui ont précédé la sortie d’Avatar 2 en décembre 2022. Si le public se présente à renouer avec le monde de Pandora en masse en prévision de la suite tant attendue, 3 milliards de dollars pourraient être à portée de main. Bien que ce soit, certes, un tronçon.

Même dans le meilleur des cas, la réédition d’un blockbuster en salles a ses limites. Prenons, par exemple, la réédition du 20e anniversaire de parc jurassique en 2013. L’adaptation bien-aimée de Steven Spielberg, remplie de dinosaures, du roman du même nom de Michael Crichton a rapporté 118,1 millions de dollars lors de sa diffusion. C’était, encore une fois, aidé par les billets 3D à l’époque. L’autre exemple, lorsqu’on regarde le plafond établi pour ce genre de chose, est la publication en 1997 du Guerres des étoiles éditions spéciales de George Lucas. Un nouvel espoir a encaissé 138,2 millions de dollars vraiment impressionnants lors de sa réédition nationale. L’empire contre-attaque a gagné 67,5 millions de dollars alors Le retour du Jedi a décroché 45,4 millions de dollars supplémentaires. Et c’est Guerres des étoiles nous parlons.

Prise en compte de l’inflation, Star Wars: un nouvel espoirLa réédition de ce dernier aurait rapporté environ 300 millions de dollars en dollars d’aujourd’hui. Donc, la question la plus grande et la plus spécifique est: Avatar faire quoi Guerres des étoiles fait en 1997? Cela aide incontestablement que Avatar sera probablement publié dans divers territoires à travers le monde. Il ne reposera pas uniquement sur les cinéphiles aux États-Unis.Si, et c’est peut-être un gros si, cet intérêt est là et l’excitation monte pour la suite, un nouveau record au box-office, qui ne sera peut-être jamais atteint, pourrait être dans les cartes. Avatar 2 devrait sortir en salles le 16 décembre 2022. Avatar 3 arrivera le 20 décembre 2024 et suivra le 18 décembre 2026. Et enfin, Avatar 5 le 22 décembre 2028. Ces chiffres ont été fournis par Box Bureau Mojo.

