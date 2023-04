Tant qu’il y a de l’espoir : la VRAIE histoire MIRACULEUSE derrière le nouveau film de PRIME VIDEO

in

Le film Sur une aile et une prière est maintenant disponible sur Prime Video.

©IMDBSur une aile et une prière avec Dennis Quaid et Heather Graham

tant qu’il y a de l’espoir Il vient d’être présenté sur Prime Video, juste pour les dates de Pâques et nous vous dirons quelle est la vraie histoire miraculeuse derrière le film avec Dennis Quaid (Après-demain, Votre meilleur ami un nouveau voyage).

Le synopsis officiel note qu’il s’agit d’une extraordinaire histoire vraie de foi et de survie qui suit le voyage éprouvant du passager Doug White alors qu’il tente de faire atterrir un avion en toute sécurité et de sauver toute sa famille d’un danger insurmontable et c’est précisément ce qui s’est passé.

+ Tant qu’il y a de l’espoir est-ce une histoire vraie ?

Oui, comme raconté dans le synopsis, un homme, Doug White, 56 ans, qui voyageait dans un avion privé avec sa femme et ses deux filles, a été contraint d’atterrir après la mort subite du pilote en charge dans les airs.tester les compétences, mais aussi la chance de l’équipage.

C’était à Pâques 2009lorsque la famille White voyageait de la Floride à la Louisiane lorsque Doug a contacté la tour de contrôle pour signaler l’incident et des contrôleurs aériens et un instructeur de vol l’ont aidé à faire atterrir l’avion.

Selon les médias locaux, qui ont rapporté l’incident à ces dates, Doug, sa femme et ses deux filles, rentraient en Louisiane après avoir assisté aux funérailles du frère de White et à peine 10 minutes après le décollage de l’avion après avoir décollé de Marco Island.Floride, l’inattendu s’est produit.

Heureusement pour Doug, il avait des connaissances en tant que pilote, donc il avait reçu trois mois de cours de pilotage, bien qu’il n’ait piloté qu’un petit avion monomoteur et moins sophistiqué que le King Air dans lequel ils étaient à bord. Le reste appartient à l’histoire et vous pouvez le voir sur tant qu’il y a de l’espoirqui est déjà disponible sur Première vidéo.

