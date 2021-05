‘Evangelion 3.0 + 1.0’ est le film le plus réussi de Hideaki Anno

La saga « Rebuild of Evangelion » prend fin avec le reste de la franchise avec le film tant attendu « Evangelion 3.0 + 1.0: Il était une fois », et malgré ses innombrables retards lors de sa production, en ajoutant ceux causés par le pandémie, le public japonais a déjà pu profiter de ce film en salles, alors que sa distribution dans le reste du monde est toujours attendue.

C’est peut-être la valeur sentimentale d’une saga qui nous accompagne depuis près de 30 ans, mais il est surprenant que « Evangelion 3.0 + 1.0 » se révèle être, jusqu’à présent, le film le plus réussi de la carrière de Hideaki Anno, le créateur de la franchise « Neon Genesis Evangelion ».

Le premier opus de «The Rebuild of Evangelion» est sorti en 2007, se présentant comme un «redémarrage cinématographique» de l’histoire que les fans de «Neon Genesis Evangelion» connaissent déjà, mais en ajoutant des éléments esthétiques et narratifs complètement nouveaux pour s’adapter au nouveau des publics, avec de nouvelles situations et des personnages qui, pour des raisons budgétaires, ne pouvaient pas atteindre la série télévisée.

Selon «Comicbook.com», «Evangelion 3.0 + 1.0» a jusqu’à présent rapporté un peu plus de 75 millions de dollars au box-office, devenant également la production la plus rentable de l’histoire de Hideaki Anno en tant que réalisateur.

Peu de temps avant sa première, Anno a indiqué à plusieurs reprises que ce film serait le dernier que nous verrons de Shinji Ikari et de sa compagnie. Et bien que le nom du réalisateur ait toujours été lié à « Evangelion », ce ne sera certainement pas le dernier que nous verrons de lui, puisqu’il est en préparation pour les deuxième et troisième opus de « Shin Godzilla », en plus de travailler sur les nouvelles versions de «Ultraman» et «Kamen Rider».

On sait que Hideaki Anno a commencé le développement de « Neon Genesis Evangelion » comme un moyen de lutter contre sa propre maladie mentale et sa dépression, donc mettre fin au monde de Neo Tokyo et au combat de l’organisation Nerv contre les anges pourrait signifier un grande amélioration de leur santé mentale pour les fans.

« Evangelion 3.0 + 1.0: Il était trois fois » a une durée de deux heures et demie, étant également le film le plus long de toute la franchise. Jusqu’à présent, sa distribution en dehors du Japon n’a pas été confirmée.