Bethesda confirme que votre personnage de Starfield sera muet

Le week-end dernier, nous avons enfin pu examiner plus en détail Béthesdas RPG spatial Champ d’étoiles jeter. En tant que membre de Fête du jeu d’été 2022 Une bande-annonce de gameplay de 15 minutes de RPG a été montrée, qui comprenait de nombreux détails sur la façon dont le Exploration des planètes fonctionnera comme le vôtre Construisez, personnalisez et pilotez des vaisseaux spatiaux peut, ainsi qu’un regard sur le Mécanique de combat, création de personnage et l’intrigue principale du jeu.

Cependant, une particularité n’a pas été mentionnée dans la bande-annonce, ce qui a soulevé une question parmi les fans : votre propre personnage de « Starfield » aura-t-il une voix ? Heureusement, les développeurs n’en ont pas fait grand secret et ont révélé comment se porte la voix du personnage principal.

Bethesda dit que votre personnage n’aura pas de voix

C’est encore une fois aux joueurs d’imaginer comment leur personnage sonnera lors des aventures spatiales. Dans un tweet, les développeurs ont annoncé que le protagoniste principal soit muet devient.

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

Cela a également été évoqué dans l’aperçu du gameplay. Il y avait un certain nombre de personnages qui parlaient, mais aucun d’entre eux ne semblait être le personnage jouable. De plus, de nombreux Options de création de personnage montré – types de corps, couleurs de peau, démarches, couleurs de cheveux et bien plus encore – mais il n’y avait pas d’options pour choisir la voix.

Retour aux sources!

Le dernier RPG revient à l’ancienne formule du studio de développement. Alors que le personnage principal de Fallout 4 Par exemple, avait une voix, le jeu spatial suit le chemin emprunté par certains des jeux précédents du studio. Déjà là The Elder Scrolls V: Skyrim ou Fallout 3 les protagonistes n’ont pas été exprimés par un doubleur.

Le dialogue parlé de « Fallout 4 » semblait également assez controversé parmi les fans à l’époque. Beaucoup ont affirmé que les options de dialogue ainsi trop simple étaient. Bethesda semble avoir répondu à ces commentaires en revenant simplement à ce qui fonctionne, à savoir des conversations nuancées avec les PNJ. De plus, les développeurs devraient trouver de l’inspiration pour les mécanismes de conversation The Elder Scrolls: Oblivion pour le nouveau RPG spatial.