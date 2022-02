David Baddiel dit que la blague sur l’Holocauste de Jimmy Carr est « indéfendable »

Le comédien David Baddiel a déclaré qu’il pensait que la récente blague controversée de Jimmy Carr sur l’Holocauste était « indéfendable », affirmant que ce n’est pas nécessairement le sujet qui compte, mais plus encore les « spécificités » de la blague.

Dans la blague, qu’il a commencée en avertissant le public de « s’attacher », Carr a déclaré : « Quand les gens parlent de l’Holocauste, ils parlent de la tragédie et de l’horreur de six millions de vies juives perdues à cause de la machine de guerre nazie.