Mise à jour de réinitialisation de “ Destiny 2 ”: Mars évacue, un deuxième effondrement et la dernière semaine

Destiny 2 est de retour avec la dernière semaine de Solstice of Heroes, et il n’y a vraiment rien de nouveau à signaler là-bas, à part pour vous de finir votre armure ou de broyer les paquets que vous voulez de l’EAZ, bien que je ne puisse pas suivre ce cours de peur que mes yeux ne tombent de ma tête.

Je suis plutôt passé de Tree Watch, parce que le foutu arbre ne change jamais, à Crate Watch, car j’ai appris cette semaine que nous avons emballé toutes les différentes destinations et stocké leurs fournitures dans le hangar de la tour, ainsi que par les PNJ eux-mêmes. .

Cette semaine, j’ai prédit que nous verrions des caisses de Mars, et nous l’avons fait. Il y a des caisses de marque Clovis Bray dans la Tour où il n’y avait auparavant que quelques tonneaux. Il n’y avait pas de caisses d’Ana sur Mars, alors je me demande si cela a été un processus de huit semaines. Des caisses dans la tour sur une destination, puis des caisses par le PNJ la semaine suivante, puis ils passent à autre chose. Cela signifie que la semaine prochaine, c’est «fini», ce qui m’amène à quelques points.

Nous approchons de la fin de cette saison. La prochaine réinitialisation allait être la dernière vraie semaine d’arrivées avant Beyond Light, et nous devons maintenant comprendre ce qui a changé.

Il semble qu’il sera temps que l’évacuation se termine, ou du moins se poursuive, afin que nous puissions obtenir le jugement du voyageur. On suppose que cette quête a déjà été retardée d’un mois d’août à septembre, mais si l’évacuation est censée avoir lieu directement dans Beyond Light, alors peut-être que cela doit être retardé encore plus. Mais tous les signes indiquent que cela pourrait se terminer la semaine prochaine, c’est donc une réinitialisation pour y prêter définitivement attention.

Il en va de même pour la quête Interférence, qui doit se terminer (c’est-à-dire que la dernière entrée de savoir est déverrouillée) la même semaine. Bien que nous ne pensons pas que cela nous mène à une arme cachée, nous pourrions voir une mission différente cette semaine-là, ou je suppose, la suivante, lorsque la tradition s’épuise. Peut-être un combat contre Nokris, notre railleur dans cette mission.

Le mot de cette semaine est «Falling» et Eris a des nouvelles troublantes des Ténèbres:

«Une autre menace de catastrophe imminente. Vous avez déclaré un nouvel âge d’or et notre ennemi déclare un deuxième effondrement. Ils impliquent qu’il est déjà en mouvement. Alarmant.

La chute libre est impossible à distinguer d’une orbite stable jusqu’à ce que vous frappiez le sol. Sommes-nous déjà en train de tomber? Notre destin est-il réparé? Ai-je manqué les panneaux cette fois? »

Ce serait une chose si c’était comme, le Vex ou quelque chose qui prédit un deuxième effondrement. Mais l’obscurité en prédire un? Dire que c’est déjà en mouvement? Je ne comprends pas. Si ce n’est pas la menace, c’est à dire. celui qui le cause, alors qui est? Savathun?

Il n’y a aucune mention de la corruption potentielle de Zavala dans cette entrée de tradition, quelque chose a fait allusion dans le passé. Il a été élevé, mais pas dans ce contexte. J’ai eu une conversation Drifter / Zavala lors de l’événement public d’aujourd’hui où Drifter semble suggérer que Zavala a le béguin pour Eris. Mais je ne sais pas si c’est nouveau ou non, ou si je ne l’ai jamais entendu auparavant.

Encore une fois, pas grand chose à faire cette semaine, c’est pourquoi je suis de retour sur Avengers. Alors que Festival of the Lost arrive en octobre, nous avons non idée de ce qui se passera dans Destiny 2 en septembre, le cas échéant, mais je garderais un œil sur la réinitialisation la semaine prochaine à coup sûr.

