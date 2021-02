Au cœur de l’amitié de Matthew McConaughey avec la militante controversée des droits des hommes Jordan Peterson

Jordan Peterson a fait d’innombrables déclarations controversées et déroutantes sur la politique de genre, mais sa personnalité publique la plus déconcertante est peut-être celle d’un ami de Matthew McConaughey.

McConaughey a longtemps été un «gars cool» résident d’Hollywood avec une attitude décontractée qui ferait croire à quiconque qu’il était raisonnablement progressiste, en ce qui concerne la politique.

Mais ne vous laissez pas tromper par le style surfeur et le zen drawl – McConaughey se fait des amis dans les cercles d’extrême droite depuis un certain temps maintenant.

Sa tournée de livres pour la sortie 2020 de ses mémoires, Greenlights, fait des arrêts aux stands à The Joe Rogan Experience et au podcast de l’activiste des droits des hommes Jordan Peterson.

Et alors que tout cela était au nom de la promotion, McConaughey semble faire une tentative très délibérée de présenter son livre au public de ces personnalités controversées qui sont à l’avant-garde du soi-disant «dark-web intellectuel».

L’apparition de Joe Rogan de McConaughey est moins surprenante, car l’animateur du podcast a parlé à tout le monde, de Miley Cyrus à Milo Yiannopoulos.

Mais l’amitié de McConaughey avec Jordan Peterson révèle des vérités pas si libérales sur l’acteur oscarisé.

Peterson est un défenseur des droits des hommes et de nombreuses théories anti-trans démystifiées.

Peterson a tenté de résoudre de nombreux problèmes sociaux et politiques progressistes, mais son principal ennemi est le «politiquement correct» en général. La majeure partie de son podcast et de ses discours en public est consacrée à critiquer les «flocons de neige» libéraux qui veulent des droits humains fondamentaux.

En 2016, il s’est concentré sur la législation canadienne qui interdisait la discrimination fondée sur les pronoms de genre. Peterson a promu la fausse idée que cette législation permettrait d’arrêter des personnes pour avoir trompé les personnes trans et non binaires.

Depuis lors, il est devenu en quelque sorte un gourou d’auto-assistance pour ceux qui s’accrochent à leur masculinité. Plus récemment, il a fait la une des journaux pour sa toxicomanie et un possible diagnostic de schizophrénie.

Les mémoires de McConaughey ont été inspirés par la carrière controversée de Peterson.

Ainsi, il est intéressant – bien que préoccupant – que McConaughey ait tenu à remercier Peterson non seulement dans leur conversation ensemble, mais dans une section dédiée à la fin de Greenlights.

McConaughey a dit à Peterson que son travail lui avait donné la motivation d’écrire ses mémoires.

« Beaucoup de choses auxquelles vous avez dit que j’avais réfléchi, mais je vous ai entendu les mettre en mots et en contextes, j’étais comme, Wow, c’est ce dont je parle, c’est ce à quoi j’essaie d’arriver, » il dit l’animateur du podcast. «Et cela revient en grande partie à l’autodétermination, dont nous avons beaucoup parlé. Auto-création. »

McConaughey précise que ce sont la vulnérabilité et l’humilité de Peterson dans son travail d’auto-assistance plus récent qui l’ont inspiré.

Ce travail oscille entre la radicalisation d’extrême droite et des opinions plus centristes, mais le thème général est que les hommes et les femmes – les seuls genres que Peterson reconnaît – seraient mieux lotis sous les rôles traditionnels de genre et la monogamie devrait être appliquée.

McConaughey et Peterson ont également défendu Louis CK

Les deux se sont liés sur un autre personnage controversé, ce qui nous donne un aperçu supplémentaire de ce qui a conduit McConaughey à nouer une amitié avec Peterson.

Dans leur conversation, ils discutent des méfaits associés à la culture d’annulation, un phénomène dont la gauche et la droite peuvent probablement convenir qu’il a ses défauts.

Mais le choix par McConaughey et Peterson de Louis CK comme exemple de quelqu’un ciblé à tort par le politiquement correct en dit peut-être plus sur ces hommes que d’annuler la culture elle-même.

« Il y a beaucoup de gens qui font des choses inconvenantes mais pas – mais très peu d’entre eux sont un comédien aussi magistral que Louis CK », soutient Peterson tandis que McConaughey acquiesce, « Alors voulons-nous le perdre parce qu’il a des défauts? »

Les défauts et les «choses inconvenantes» incluent des accusations d’inconduite sexuelle dont le comédien lui-même a admis.

McConaughey convient que les gens doivent être pardonnés et autorisés à changer.

Toutes les déclarations nobles et justes si nous ne parlions pas de quelqu’un qui a continué à profiter des blagues sur les fusillades à l’école et le harcèlement sexuel des femmes même après avoir été «annulé».

Certains des commentaires passés de McConaughey ont basculé vers la droite.

L’acteur est devenu en quelque sorte un critique public de ce qu’il appelle des «illibéraux». En 2017, il a exhorté Hollywood à «embrasser» la présidence de Trump.

Dans sa conversation avec Russel Brand ci-dessus, il a accusé la gauche d’essayer de «condescendre, patronner ou [be] arrogant envers ces 50% restants. »

Les commentaires sont quelque peu familiers pour les partisans de la politique progressiste, mais McConaughey semble tout aussi réticent à se ranger entièrement avec la droite.

Dans la même conversation, il a plaidé pour un centrisme «agressif» car il sympathisait avec la droite et la gauche.

Et bien qu’il soit difficile de critiquer un rare aperçu de l’égalitarisme en ces temps de division, unir nos forces à des personnalités comme Jordan Peterson nous en dit plus sur la politique de Matthew McConaughey qu’il ne serait prêt à le laisser.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Elle est généraliste et s’intéresse au style de vie, au divertissement et aux sujets tendance.