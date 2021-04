Lil Nas X veut collaborer avec Rihanna et Bad Bunny sur un remix

Lil Nas X dit qu’il veut présenter Rihanna et Bad Bunny dans un remix de son single à succès «Montero (Call Me By Your Name)».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le docteur Strange dans le multivers de la folie fuit des photos de l’ensemble

La chanson, qui est en tête des classements et a également suscité des critiques depuis sa sortie le mois dernier, est revenue sur les services de streaming cette semaine après avoir été temporairement supprimée.

Dans une série de tweets cette semaine, le rappeur a demandé à ses fans de vérifier si la piste était toujours disponible pour la diffusion en continu. Musique Apple dans leurs pays respectifs. Il a ensuite retweeté les réponses des fans qui n’étaient pas en mesure de diffuser la chanson.

Maintenant, le rappeur anticipe déjà d’éventuels remix pour la chanson. Dans une nouvelle interview de Capital Radio avec Roman Kemp, on lui a demandé qui seraient ses collaborateurs de rêve pour un remix de « Montero (Appelez-moi par votre nom) ».

« Rihanna et Bad Bunny« Il a répondu immédiatement, ce à quoi Kemp a répondu: » Cela me donne l’impression que c’est peut-être déjà en route. «

« Souhaiter! » Dit Lil Nas X. «Et si je demande? Je ne veux pas le maudire ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Bungie développe un multijoueur dédié à l’esport

La chanson a été embourbée dans la controverse depuis sa sortie, en partie à cause de l’imagerie religieuse utilisée dans la vidéo. Des voix de droite ont critiqué Lil Nas X pour avoir utilisé des scènes basées sur le jardin d’Eden et dans lesquelles il donne au diable une danse érotique.