Benedict Cumberbatch révèle une interaction intense sur le plateau avec Kirsten Dunst, co-vedette de The Power of the Dog.

Benedict Cumberbatch a refusé de parler à sa co-vedette de The Power of the Dog, Kirsten Dunst

Selon un récent rapport de The Digital Fix, l’acteur Benedict Cumberbatch évité de parler à Kirsten Dunst pendant le tournage du western Le pouvoir du chien. L’intrigue sombre et complexe du film réalisé par Jane Campion et les performances puissantes du casting du film ont généré beaucoup de buzz depuis sa sortie en 2021, et la relation entre Cumberbatch et Dunst sur le plateau, selon des sources proches de la production, était tendue. Cumberbatch ne parlait pas avec Dunst quand les caméras ne tournaient pas. Selon Cumberbatch, la cause de leur relation tendue sur le plateau était entièrement due à son engagement dans le rôle. Dans une interview avec NME, Cumberbatch a déclaré :

« Je ne voulais pas être vraiment méchant avec Kirsten, mais je devais rester dans le personnage. Je ne lui ai donc pas parlé sur le plateau. Elle était la même. Nous étions le négatif l’un par rapport au positif de l’autre. [We were] repoussés les uns par les autres. »

Communément appelée méthode d’action, cette approche plutôt intense du jeu d’acteur est fréquemment utilisée par les acteurs, en particulier lorsque leurs rôles sont très distincts de qui ils sont personnellement. Beaucoup trouvent plus simple d’entrer dans la mentalité de leur personnage lorsqu’ils suppriment leur propre personnalité.





Peyton Reed partage ses réflexions sur une suite potentielle de Bring It On

Le film comique américain de cheerleading de 2000 L’amener sur a acquis un statut culte au fil du temps. Le film présente Kirsten Dunst et Gabrielle Union et raconte l’histoire de deux équipes de cheerleading concurrentes. En raison de sa popularité, les téléspectateurs ont spéculé sur la probabilité d’une suite mettant en vedette l’ensemble original.

Peyton Reed, l’original L’amener sur réalisateur, a récemment été interrogé sur la perspective du retour de Dunst et Union pour une suite. Selon Reed, voir les deux actrices reprendre leurs rôles de Torrance et Isis et voir où elles en sont maintenant serait divertissant. Selon The Digital Spy, Reed a poursuivi,

« Nous avions Kirsten et Gabrielle et Jessica Bendinger, qui ont écrit l’original. Nous nous sommes réunis pour le 20e anniversaire, il y a quelques années et avons commencé à parler de [it]. Nous y pensions toujours. Et s’il y avait une suite héritée qui mettait en vedette toute la distribution originale? Évidemment, 20 ans plus tard, nous arriverions à ce film d’une direction totalement différente. Et Gabrielle n’a pas que des idées, mais de grandes idées. Donc, c’est quelque chose dont j’espère que nous pourrons continuer à discuter. [It] pourrait arriver.. »

Reed a ajouté qu’il serait difficile de produire une suite qui réponde aux mêmes normes élevées que le film original, mais pense que c’est faisable avec le bon scénario. Reed a également souligné que tout film de suivi devrait décrire correctement l’évolution des aspects du cheerleading depuis la sortie du premier film.

En résumé, même s’il n’y a pas de plans fermes pour un L’amener sur film mettant en vedette Union et Dunst, la notion est toujours en discussion, étant donné l’intérêt de Reed pour l’idée et le succès du premier film et des films suivants.