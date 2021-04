Samsung Galaxy S22: les premiers détails de ses appareils photo sont filtrés

Les caméras arrière du Samsung Galaxy S22 n’auront pas de capteur ToF et pourraient provenir du fabricant japonais Olympus.

Alors que quelques mois seulement se sont écoulés depuis la présentation officielle du Samsung Galaxy S21, le constructeur coréen travaille déjà sur son successeur, et, en fait, les premiers détails des caméras ont déjà été divulgués de son futur fleuron, le Samsung Galaxy S22.

C’est tout ce que nous savons à ce jour sur le Samsung Galaxy S22

Comme nous le disent les gars de The Phone Arena, en écho à un article publié par le média coréen Etnews, les caméras arrière du futur Samsung Galaxy S22 n’aura pas de capteur ToF.

Ce sera le Galaxy S21 FE, le nouveau haut de gamme bon marché de Samsung

Tout d’abord, il faut expliquer que le capteur ToF ou temps de vol est un système de lecture en profondeur basé sur des faisceaux de lumière infrarouge et qui prend en charge mesurer le temps entre l’émission et la réception des faisceaux lumineux. Cela vous permet de prendre des mesures sans interférence et, grâce à cela, modéliser la scène en trois dimensions.

N’oubliez pas que Samsung inclus ce capteur dans les Galaxy S10, Note 10+ et Galaxy S20 l’année dernière, mais il s’en est déjà dispensé dans le Note 20 et Galaxy S21 et, tout semble indiquer, qu’il suivra le même chemin avec le Galaxy S22.

Le constructeur coréen considère ses téléphones en franchise ils n’ont pas besoin d’un capteur ToF car il ne remplit pas de fonction spécifique à ce moment, bien qu’il puisse revenir lorsque applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle décollage, et, en plus, le comportement des caméras sans ce capteur est vraiment satisfaisant.

Une autre des fuites qui nous sont parvenues est que les caméras du Galaxy S22 pourrait être développé par Olympus, suite à un accord récent entre la société japonaise et le géant coréen.

8 mobiles Samsung qui marqueront la prochaine 2021

En ce qui concerne le processeur du futur produit phare de Samsung, il est supposé qu’il pourrait avoir un chipset Exynos qui arriverait accompagné d’un GPU développé conjointement avec AMD.

