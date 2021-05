Attaque de monstres dans un endroit calme 2 aperçu de John Krasinski en fuite

John Krasinski court pour sa vie dans un nouveau regard sur A Quiet Place Part II, qui est arrivé pour rappeler au public que oui, la suite est toujours à venir. Une deuxième vidéo des coulisses est également arrivée et le casting vous supplie pratiquement de voir le film dans un cinéma, en donnant toutes les raisons pour lesquelles vous devriez le faire. Le studio avait initialement prévu de sortir la suite dans les salles du monde entier à partir de mars 2020, mais après plusieurs retards dans la situation mondiale actuelle,Un endroit tranquille, partie II sortira désormais en salles le 28 mai 2021.

Un endroit tranquille, partie II reprend suite aux événements mortels de la finale du premier film. Désormais forcée de quitter leur domicile, la famille Abbott décide qu’elle doit désormais s’aventurer dans le monde extérieur et affronter les terreurs qui s’y cachent, alors qu’elle poursuit son combat pour survivre en silence. Contraints de s’aventurer dans l’inconnu, ils se rendent vite compte que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable.

Le suivi d’horreur a une fois de plus été écrit et réalisé par John Krasinski et les stars Emily Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe, reprenant leurs rôles dès la première sortie. Un endroit tranquille, partie II amènera également Cillian Murphy et Djimon Hounsou dans la mêlée, Krasinski reprenant également son rôle du premier film dans des séquences de flashback nouvellement filmées.

John Krasinski a déjà taquiné les éléments d’horreur de la suite, affirmant même que Un endroit tranquille, partie II sera encore plus effrayant que le premier film. « Je pense que vous allez vraiment avoir peur. Je veux dire que la vérité est que je pense encore une fois organiquement que vous avez plus peur parce que vous vous souciez de ces personnages », a déclaré l’écrivain et réalisateur. « Dans le premier film, tu apprenais à les connaître. Maintenant tu les connais, tu ne veux pas que rien leur arrive. Le son est beaucoup plus intense parce que tu connais les règles du son. Et donc mon propos était de convaincre le public partie du film. «

A Quiet Place s’est avéré être un énorme succès critique et financier lors de sa sortie en 2018, Krasinski créant un monde post-apocalyptique bien réalisé ravagé par les mystérieux monstres aveugles avec un sens aigu de l’audition. La première Un endroit silencieux habilement construit une atmosphère de terreur et d’intensité croissante, et Krasinksi déclarant que le deuxième film est encore plus terrifiant ne manquera pas d’exciter les fans d’horreur purs et durs à la recherche d’une bonne frayeur ou deux à leur retour au cinéma. Le premier film ayant créé le monde et nous a informés des règles, Un endroit tranquille, partie II est maintenant libre de se mettre au sol en courant. Bien qu’avec un peu de chance avec des pas doux.

Après un an de report en raison de la conjoncture mondiale, Un endroit tranquille, partie II devrait maintenant sortir en salles aux États-Unis le 28 mai 2021, début du week-end du Memorial Day aux États-Unis. Il sera également disponible en streaming sur Paramount + 45 jours après ses débuts en salles. Bien qu’il ait fallu beaucoup plus de temps que prévu pour arriver à sortir, il ne fait aucun doute que le public a hâte de quitter la réalité terrifiante du monde réel pour quelque chose de plus fictif. Si quoi que ce soit, Un endroit tranquille, partie II pourrait s’avérer plutôt pacifique en comparaison.

Sujets: Un endroit calme 2, un endroit calme