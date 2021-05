Resident Evil 8: Ball Maze Puzzle – Comment le résoudre et emplacements de tous les orbes (Guide)

Dans Resident Evil 8 vous deviendrez inévitablement plus différent au cours de l’intrigue Labyrinthes à billes trébucher, qui vous attendent tous dans des endroits assez centraux et sont complètement facultatifs. Vous devriez résoudre au moins une chose dans tous les cas, car il y en a une Trophée de bronze accouplé. le récompense s’avère très utile pour les quatre exemplaires, c’est pourquoi le faible effort de recherche est bien justifié.

Est-ce que tu veux les quatre puzzles de labyrinthe à billes résoudre, vous devez toujours garder les yeux ouverts pendant que vous parcourez le monde du jeu imbriqué. En général, le labyrinthe de balles lui-même n’est jamais caché, mais saute généralement directement dans vos yeux. Cependant, vous en avez également besoin boule en métal spécialement fabriquéeque vous devez transmettre au but en inclinant habilement. Dans notre guide, nous vous expliquons où vous pouvez trouver le labyrinthe et la sphère et l’histoire derrière ces énigmes.

L’histoire des labyrinthes de Norshteyn

«Norshteyns, un artisan de la fin du 19e siècle, a été qualifié d’hérétique dans son pays natal. Il a erré jusqu’à ce qu’il s’installe dans un village isolé. Là, il a créé quatre labyrinthes de boules: le château, la maison sur la colline, la roue à eau et la tour de fer. Peu de temps après, il a mis une arme à feu dans sa tempe et s’est suicidé. Chaque labyrinthe est unique et ne fonctionne qu’avec la bille métallique correspondante, spécialement fabriquée. Les labyrinthes contiennent des restes cristallins qui seraient les restes humains des quatre épouses bien-aimées de Norshteyn. Les labyrinthes sont leurs tombes. «

Le château (labyrinthe de boules 1)

© Capcom / 45secondes.fr

Le premier labyrinthe de boules est situé à Château de Dimitresu dans la salle (à côté de la salle avec les quatre statues) où se trouve le concessionnaire. Avant de pouvoir résoudre l’énigme et être récompensé par un cristal précieux, vous devez trouver la bonne boule.

Vous trouverez le premier bal dans l’aile gauche de la salle de concert. © Capcom / 45secondes.fr

Balle (fleur et épées)

le première balle se trouve dans l’aile gauche du Salle de concert au premier étage dans une boîte doublée de velours déjà ouverte. Ramassez-le et retournez voir le duc pour mettre la balle dans le labyrinthe.

Ici, vous pouvez recevoir le ballon (fleur et épées) dans Resident Evil 8. © Capcom / 45secondes.fr

Voici comment fonctionne le labyrinthe à billes: Ensuite, vous devez laisser la balle rouler dans la cible en utilisant l’inclinaison appropriée de la serrure miniature. Cela peut être facilement reconnu par une lumière brillante. Notez que vous pouvez non seulement incliner le verrou à différents degrés, mais également faire pivoter la vue entière vers la gauche et la droite. Malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser la commande de mouvement du contrôleur DualSense ou DualShock pour cette entreprise.

Suivez la trajectoire de la balle en conséquence afin de pouvoir la surveiller à tout moment. Si la balle tombe du labyrinthe, vous devez recommencer. Avec un peu de pratique, cependant, ce puzzle ne devrait pas être trop difficile.

La maison sur la colline (Ball Maze 2)

© Capcom / 45secondes.fr

La maison sur la colline est situé au début de la section brumeuse (sur le chemin des poupées), comme son nom l’indique, sur une colline. Si vous venez du village, faites attention grand portail en fer forgé sur le côté droit du chemin. Dépêchez-vous de monter les marches de pierre et entrez dans la maison.

L’intérieur est le deuxième labyrinthe de boules. Si vous avez trouvé la bonne balle, vous devez l’accompagner jusqu’à l’arrivée. Bien que ce labyrinthe soit conçu de manière complètement différente, la procédure générale du puzzle reste fondamentalement la même.

L’emplacement de la deuxième balle: une pierre à côté d’un arbre. © Capcom / 45secondes.fr

Sphère (soleil et lune)

La deuxième boule (soleil et lune) ne peut être trouvé qu’après avoir pris les poupées. Sur le chemin du retour au village, examinez le jardin et cherchez une pierre tombale qui se trouve juste à côté d’un tronc d’arbre. Devant celui-ci se trouve une boîte ouverte contenant la balle que vous recherchez.

© Capcom / 45secondes.fr

La roue à eau (labyrinthe à billes 3)

© Capcom / 45secondes.fr

La roue à eau est le troisième labyrinthe de boules dans « Resident Evil 8 » et est situé dans un petit hangar sur le côté gauche à côté du grand moulin à vent en bois, à l’extrême sud du village. Suivez simplement le flux jusqu’à ce que vous tombiez sur une substance visqueuse. Vous pouvez le faire avec le Lance-grenades GM 79 ou une Bombe à pipe supprimer. Suivez maintenant le chemin et libérez l’échelle de la même manière. Maintenant grimpe et tu peux déjà voir devant toi l’énorme moulin à vent.

Une fois que vous avez reçu la manivelle, vous pouvez ouvrir le passage juste à côté du moulin à vent. © Capcom / 45secondes.fr

Balle (sirène)

Il ne vous reste plus qu’à chercher le troisième boule (sirène) fais. Celui-ci est situé dans une section optionnelle qui est directement adjacente au moulin à vent. Cependant, vous avez besoin à l’avance la manivelleque vous n’obtenez que si vous avez vaincu la créature poisson géante au préalable.

La balle est difficile à rater et est de retour dans une boîte. © Capcom / 45secondes.fr

Frayez-vous un chemin à travers la section facultative et suivez notre section de carte jusqu’à un sanctuaire bien en vue, à l’intérieur duquel la balle que vous recherchez vous attend.

La tour de fer (labyrinthe de boules 4)

© Capcom / 45secondes.fr

La tour de fer est sur Site de l’usine Heisenberg, dans une pièce séparée juste à côté du grand ascenseur dans lequel le concessionnaire est également assis. Vous pouvez difficilement manquer le dernier labyrinthe de balles, mais vous pouvez très bien manquer la balle correspondante.

© Capcom / 45secondes.fr

Balle (cheval de fer)

La dernière balle (cheval de fer) peut être négligée très facilement. Nous sommes également passés devant la salle secrète la première fois. Par conséquent, à ce stade, le conseil: vérifiez régulièrement votre carte et assurez-vous qu’une pièce a vraiment été complètement fouillée. Si une section de la carte continue à apparaître en rouge, vous avez oublié au moins un élément!

Prenez l’ascenseur jusqu’à l’étage sur lequel se trouve la porte avec le joint de tête du cheval et suivez le chemin jusqu’à une échelle. Avez-vous traversé le Chute de déchiquetage lutté pour atteindre le sommet, ne courez pas dans le énorme conduit de ventilationmais regardez de plus près la pièce précédente. Ici vous les gars sur une inspection plus approfondie un chariot avec une poignée jaune ressortir. Tu peux pousser ça sur le côté, autour de celui derrière gaine de ventilation cachée pour rendre accessible.

Rampez à travers le puits étroit et prenez celui dans la valise dans la pièce voisine Moule à billes à la réception. Ceci est un moule pour la coulée des métaux. Il faut donc d’abord créer la sphère!

La dernière balle nécessite une autre étape intermédiaire. © Capcom / 45secondes.fr

Maintenant va tout le chemin en arrière et cherche ça grand four de fusion sur lequel vous avez déjà jeté divers objets. Utilisez le Moule à billes et versez votre propre balle pour le labyrinthe final.

Retournez maintenant dans la pièce avec le labyrinthe de balles et lancez la balle dans le puzzle. Cette fois, il faut faire un peu plus d’efforts, car le chemin est plus long et la balle peut tomber du labyrinthe à certains endroits.

Entre autres choses, vous pouvez lancer une boule au four de fusion. © Capcom / 45secondes.fr