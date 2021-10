Malgré le souhait de Diego, Claudia Villafañe a réussi à modifier le scénario de « Maradona : rêve béni »

Diego Maradona reste inoubliable dans le monde du football. Cela fait déjà un an depuis sa mort, le 25 novembre 2020, et les fans qui l’ont suivi toute leur vie se souviennent encore de lui. Par conséquent, la première de Maradona : rêve béni sur Amazon Prime Video, il a causé toutes sortes de sensations à ses vrais adeptes.

Avec Maradona : rêve béni, Amazon Prime Video a réussi à faire un voyage dans la vie de l’ancien joueur, de son enfance à ses débuts et à son succès maximal. Dans la première saison, qui se compose de dix épisodes, la meilleure étape de sa vie sera spécifiquement discutée, mais les pires moments viendront dans la seconde, y compris sa mort.

Pourtant, au-delà du bonheur des fidèles de Maradona de pouvoir le voir, au moins une fois de plus, capté sur le petit écran, il y a des proches qui ne sont pas si heureux. Parmi eux se trouve Claudia Villafañe qui était l’épouse de Diego et la mère de ses deux filles les plus âgées et les plus connues, Dalma et Gianina. Apparemment, la femme d’affaires est la pire contrevenante avec la publication de cette biographie.

Interprété d’abord par Laura Esquivel puis par Julieta Cardinali, Claudia Villafañe ne pouvait pas manquer dans Maradona : rêve béni pour une raison simple : c’était très important dans la vie de la star. Non seulement elle est la mère de ses deux premières filles, mais elle a été en couple avec elle pendant plusieurs années, même si tout n’a pas été rose. La séparation de la femme d’affaires et Diego s’est produite au milieu d’accusations, d’escroqueries et de demandes de justice.

Pour cette raison, avant que la série n’atteigne la plate-forme, Villafañe est intervenue et a réussi à modifier le scénario, évitant ainsi d’être diffamé. « Je vous écris afin de vous faire savoir que sous ma seule responsabilité j’autorise que dans la mini-série que vous produisez et qui est en développement, les sujets suivants que j’ai tragiquement dû vivre soient traités » Maradona s’est exprimé dans une lettre envoyée à Amazon en 2019 lorsque cette production a commencé.

Les problèmes auxquels Maradona faisait référence :

1. L’infidélité de Claudia Villafañe et sa relation avec Jorge Taiana qui a commencé alors que nous étions encore mariés.

2. La fraude réalisée à Miami, où Claudia Villafañe a acheté 7 appartements de 2000 à ce jour et pour laquelle nous sommes actuellement en procès.

3. Le testament qu’ils m’ont fait signer en faveur de mes filles Dalma et Gianina alors que j’étais dans un état grave, sur le point de perdre la vie.

4. L’utilisation du pouvoir qui avait été accordé à Claudia Villafañe de placer divers actifs en son nom et celui de tiers, bénéficiant financièrement à mon détriment.

5. La saisie qu’elle a faite de tous les objets que j’ai obtenus au cours de ma carrière, qu’elle avait sous sa garde et qu’elle me les a volés.

6. Les deux fois où j’ai été sérieusement hospitalisé et il a profité de cette situation pour acheter des marchandises et les mettre à son nom.

7. Pendant son séjour à Cuba, Villafañe m’a dit qu’il était fauché. Je lui ai demandé de vendre les objets en or que je lui avais donnés et elle m’a dit qu’elle l’avait déjà fait pour nourrir nos filles. Pendant ce temps, j’achetais des appartements à Miami.

8. La première fois que j’ai consommé de la cocaïne, je l’ai fait avec le père de Claudia, feu Coco Villafañe, qui m’a fait découvrir le monde de la drogue.

9. Les menaces constantes que je subissais lorsque je voulais voir ma fille Jana et m’en empêchaient en me disant que je ne reverrais plus Dalma et Gianina.

10. Pendant mon séjour à Cuba, Villafañe a cessé de payer l’aide sociale à mes parents, des personnes âgées laissées au hasard parce qu’elle gardait l’argent.

11. La dette qu’il m’a générée auprès du trésor italien puisqu’il a collecté l’argent des contrats et a dit que le trésor a payé, ce qu’il n’a jamais fait et pour lequel j’ai failli être emprisonné.

12. Les contrats que Claudia Villafañe a gérés et collectés en tant qu’avocate, mais dont tout l’argent a été conservé.

13. L’utilisation de Dalma et Gianina, alors qu’elles avaient 13 et 12 ans, qu’elle a nommés vice-président et trésorier de sociétés qu’elle a créées aux États-Unis, falsifiant leur état civil et profitant du fait que j’avais un visa refusé pour entrer dans ce pays.

Compte tenu de ces points, qui sont devenus connus le 30 mars 2019 lorsque Maradona a signé les autorisant, Claudia Villafañe a intenté une action en justice devant Amazon Prime Video. Le but de la femme d’affaires était d’éviter les calomnies et les insultes en demandant que «sa personne ne sera pas violée», comme l’a expliqué son avocate, Elba Marcovecchio devant Teleshow.

D’après les déclarations de son avocat, Villafañe considérait que ce qui s’était passé avec Maradona : rêve béni s’ils publiaient cette information, c’était « violence à travers les médias« Mettre en valeur le »gravité de l’utilisation d’une série pour la violer psychologiquement”. Mais, la justice a fini par trancher en faveur de Claudia et la plateforme a l’obligation de ne pas dire ce qui a été mentionné ci-dessus afin d’éviter d’autres problèmes juridiques.

