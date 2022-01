Legendary annonce l’expansion de MonsterVerse avec la série Godzilla en direct sur Apple TV +

MonsterVerse de Legendary Pictures est officiellement sur le point de faire son retour sur l’écran de télévision d’Apple TV +. L’annonce a récemment eu lieu lorsque Deadline a annoncé un accord historique qui apportera la franchise préexistante de Legendary à Apple TV +. Il a également été révélé qu’une série télévisée d’action en direct sans titre se déroulant dans le MonsterVerse est déjà en préparation et mettra en vedette Godzilla et plusieurs autres titans. Cela fait près d’un an que nous n’avons pas vu le roi des monstres s’affronter contre l’ancien dirigeant de Skull Island dans le film très attendu Godzilla contre Kong. Le dernier film MonsterVerse s’est avéré être un énorme succès, car il est devenu l’un des plus gros blockbusters de 2021.

Bien que la plupart des détails concernant le prochain Godzilla sont actuellement inconnues, il a été confirmé que la série explorera le voyage d’une famille pour découvrir ses secrets enfouis et un héritage les liant à l’organisation secrète connue sous le nom de Monarch. La série sans titre sera produite par Legendary Television et produite par les co-créateurs Chris Black (qui servira également de showrunner) et Matt Fraction, aux côtés de Joby Harold et Tory Tunnell de Safehouse Pictures et Toho Co. Ltd. Hiro Matsuoka et Takemasa Arita sera le producteur exécutif de Toho. Il a été rapporté qu’Apple aurait eu un « intérêt immédiat » pour le pitch de Legendary car son service de streaming veut des adresses IP plus établies.

Alors que les fans de MonsterVerse sont vraiment enthousiasmés par cette annonce récente, certaines personnes se demandent pourquoi la prochaine Godzilla la série n’est pas restée avec HBO Max. Cela a du sens puisque Warner Bros. Pictures et HBO Max appartiennent tous à la même entreprise, mais bien sûr, l’argent était devenu le facteur décisif global. Selon Justin Kroll de Deadline, il explique : « Legendary a vu une opportunité d’obtenir le meilleur prix en l’amenant sur le marché plutôt que d’aller directement sur HBO Max et d’après ce que j’avais entendu, Apple était le favori pour décrocher la série très tôt. en cours. » Bien que HBO Max ne soit pas impliqué dans la toute nouvelle série, cela ne signifie pas que le service de streaming ne poursuivra pas un autre projet MonsterVerse dans un proche avenir.





La série animée Skull Island de MonsterVerse sur Netflix





Alors que le sans titre Godzilla est actuellement en préparation, Apple TV+ n’est pas le seul service de streaming à participer à l’extension MonsterVerse. La franchise explore également le domaine de l’anime sur Netflix. Il a été révélé que Netflix développe une nouvelle série intitulée Île du Crâne, qui est un anime axé sur King Kong pendant son séjour sur l’île. La prochaine série animée est coproduite par Legendary Television et Tractor Pants, sans qu’aucune date de sortie ne soit révélée pour le moment. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune annonce de nouveau film pour Godzilla au Japon, mais un mystérieux compte à rebours a récemment été publié sur le compte Twitter officiel de Toho Godzilla taquinant un nouveau projet potentiel. Rien d’autre sur le compte à rebours n’a encore été révélé, mais les fans peuvent s’attendre à entendre quelque chose bientôt.





MonsterVerse de Legendary Pictures a commencé en 2014 avec la sortie de Godzilla, qui a ensuite établi l’idée que les Titans étaient si massifs qu’ils marchent efficacement sur les catastrophes naturelles. Il a été démontré que Godzilla protégeait l’humanité pour la première fois dans le film en combattant les organismes terrestres massifs non identifiés (MUTO) les plus malveillants avant de se retirer dans l’océan pendant les cinq prochaines années. En 2017, Warner Bros. a publié Kong: l’île du Crâne, un film qui se déroule en 1973 et qui a présenté pour la première fois King Kong au MonstreVerse, menant à la bataille avec Godzilla dans l’année dernière Godzilla contre Kong. En 2019, Godzilla est revenu pour une suite pour combattre les mortels Ghidorah et Rodan dans Godzilla : Roi des monstres. Alors que le MonsterVerse continue de se développer, pour quel projet êtes-vous le plus excité ?









