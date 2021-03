Comment télécharger et utiliser Instagram Lite même si ce n’est pas dans votre pays

Instagram Lite a été complètement repensé … mais pas encore disponible dans tous les pays. Vous pouvez donc l’installer sur votre mobile, peu importe où vous vivez.

Instagram lui-même nous avait déjà prévenu de son intention de renouveler complètement l’application Instagram Lite, pour la rendre encore plus accessible à un public plus large en supprimant certaines fonctions de l’application, et en l’offrant dans plus de pays. Désormais, le nouvel Instagram Lite est déjà disponible dans 170 pays, avec un poids de 3 Mo et certaines des fonctionnalités que l’on peut trouver dans la version complète.

Mais, malheureusement, certains pays se sont retrouvés sans la nouvelle version. Si tel est votre cas, nous vous expliquons aujourd’hui comment télécharger et Instagram la dernière version d’Instagram Lite sur votre mobile, où que tu sois.

Utilisez Instagram Lite dans n’importe quel pays du monde en téléchargeant son APK

Depuis que Facebook a décidé de relancer l’application dans plus de 170 pays, certains utilisateurs ont souhaité partager avec le reste du monde la possibilité de profitez de cette version plus légère de l’application.

Pour ce faire, ils ont décidé extraire le fichier APK d’origine de l’applicationet téléchargez-le dans des référentiels et des magasins alternatifs sur Google Play. De cette façon, installer Instagram Lite c’est aussi simple que de suivre ces étapes simples:

Téléchargez le fichier APK d’Instagram Lite depuis APKMirror et enregistrez-le dans la mémoire de votre mobile. À l’aide d’un explorateur de fichiers pour Android, accédez au dossier des téléchargements. Installez le fichier APK d’Instagram Lite en appuyant dessus.

C’est tout. Lorsque vous avez terminé, l’application sera installée sur votre appareil et vous pourrez l’utiliser pour remplacer la version d’origine, économisant ainsi de l’espace et des ressources, et vous libérant de nombreuses fonctions inutiles du réseau social.

Gardez Instagram Lite à jour avec la dernière version

Téléchargez Instagram gratuitement pour mobiles, tablettes et PC

Étant donné qu’Instagram Lite ne peut pas être téléchargé via Google Play dans certains pays, cela ne sera pas possible non plus téléchargez vos mises à jour quand ils sont libérés.

Heureusement, étant donné que cette version de l’application stocke une bonne partie de ses ressources dans le cloud pour réduire sa taille une fois installée sur nos appareils, il est probable que l’application n’a pas besoin d’être mise à jour aussi souvent.

Dans tous les cas, lorsqu’une mise à jour est disponible et que vous souhaitez installer la dernière version sur votre mobile, il vous suffit de faire vérifier les nouvelles versions dans APKMirror. Si le numéro de l’application disponible dans APKMirror – actuellement il correspond à 241.0.0.7.119 – est supérieur au numéro de l’application installée sur votre mobile, vous pouvez télécharger la nouvelle version pour profiter des dernières nouvelles.

