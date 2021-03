Mini Review: Can’t Drive This (PS5) – Un plaisir chaotique qui se termine trop vite

Il y a un concept intéressant derrière Je ne peux pas conduire ça. Développé par Pixel Maniacs – vu pour la dernière fois en 2017 ChromaGun – imaginez La vitesse, mais quelqu’un a défini l’itinéraire du bus avec un éditeur de niveau en temps réel, et vous avez l’idée. Conçu comme une expérience coopérative, le joueur 1 conduit un camion monstre personnalisable, tandis que le joueur 2 définit la disposition du parcours. Si vous conduisez trop lentement – ou si vous vous écartez du parcours – le camion explose.

En tant que constructeur, vous recevrez des tuiles prédéterminées pour que le pilote atteigne son objectif, qui peut être tourné si nécessaire. Cela commence par des carrés, des rampes et des courbes de base, avant de lancer des obstacles tels que des augmentations de vitesse et des anneaux enflammés. Le placement des carreaux est essentiel, car si vous vous trompez, cela peut bloquer le chemin de votre partenaire. Les placements ne peuvent pas être annulés, vous devez donc faire attention, ce qui n’est pas toujours facile compte tenu du gameplay rapide.

Vous avez quatre modes ici, bien que seuls deux soient disponibles en multijoueur en ligne. Yardage vous met au défi de conduire le plus loin possible avant d’exploser. Game of Drones vous permet de collecter des «holos» avant de passer au niveau suivant, en évitant les gouttes EMP des drones volants. Capture the Egg n’est disponible que pour quatre joueurs localement, vous permettant de voler l’œuf géant de l’autre équipe. Enfin, nous avons Lone Racer, une option solo similaire à Yardage, qui vous permet de basculer entre la conduite et la construction à la place, et ce n’est tout simplement pas agréable.

La coopération est l’endroit où Can’t Drive This brille vraiment. Apportant un divertissement frénétique, un multijoueur inter-génération et un retour adaptatif pour l’accélération – la seule mise à niveau majeure de la PS5 – nous souhaitons simplement qu’il y ait plus. C’est aussi incroyablement nu, et il n’y a pas d’énormes variations entre ces modes. Débloquer de nouvelles options de personnalisation ne suffit pas pour vous inciter à revenir, et même si vous vous amuserez avec des amis, vous ne serez pas ici pendant longtemps.