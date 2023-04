Les meilleures premières de la semaine du 17 au 23 avril sur Netflix, HBO et Prime Video

Le temps passe et de nouvelles versions arrivent sur les différentes plateformes de streaming qui existent sur le marché. Cependant, il est difficile de suivre absolument tous les titres qui peuvent sortir en Netflix, HBO Max, Prime Video, Apple TV +, entre autres. Pour cette raison, nous avons sélectionné les meilleures séries et films qui arrivera dans la semaine du 17 au 23 avril.

Les jours précédents, on vous recommandait des titres comme « Un homme de Floride », « Queenmaker » ou encore « La merveilleuse Mme Maisel » saison 5. Une collection de productions de différents genres et pays.

A cette occasion, nous présentons des feuilletons turcs, des séries fantastiques et à suspense, des films d’action et des films nostalgiques.

Dans la saison 2 de « Welcome to Eden », Astrid sera plus que jamais jalouse de l’Afrique (Photo : Netflix)

QUELLES SONT LES MEILLEURES PREMIÈRES DE LA SEMAINE DU 17 AU 23 AVRIL ?

1. « Plus belle que toi » (Divinité)

Date de sortie : lundi 17 avril 2023

Un nouveau roman turc arrive à Divinity le lundi 17. Il s’agit de « Plus belle que toi » (« Senden Daha Güzel » dans sa langue d’origine), programme avec Cemre Baysel et Burak Çelik. La comédie romantique tourne autour d’Efsun, une dermatologue qui a été abandonnée par sa mère quand elle était jeune. Des années plus tard, la femme cherche à renouer avec elle car elle est malade et la laisse en charge de la prestigieuse clinique esthétique qu’il avait fondé C’est là qu’elle rencontre Kaan, un chirurgien plasticien arrogant et cynique à propos de l’amour.

2. Finale de la saison 3 de « The Mandalorian » (Disney+)

Date de sortie : mercredi 19 avril 2023

La La saison 3 de « The Mandalorian » va toucher à sa fin le mercredi 19 avril, et les guerriers vêtus de beskars doivent à nouveau affronter l’Empire. Dans l’avant-dernier épisode, on a vu que Moff Gideon avait été sauvé par les restes de l’Empire et du Conseil des Ombres. De plus, ils ont tendu un piège à Bo-Katan et au reste des Mandaloriens, alors une grande bataille finale est imminente Peuvent-ils vaincre les forces obscures et reconstruire Mandalore ?

3. « Chose » Saison 2 (Netflix)

Date de sortie : mercredi 19 avril 2023

Après l’intense première saison de « Palpito », Camilla devra être plus prudente qu’elle ne le pensait, car son ex-mari Zacarías sait qu’elle est vivante. Elle avait simulé sa mort pour pouvoir disparaître de sa vie et la refaire avec Simón, mais maintenant ils doivent lui faire face.

4. « Power Rangers : hier, aujourd’hui et pour toujours » (Netflix)

Date de sortie : mercredi 19 avril 2023

« Power Rangers : Yesterday, Today and Forever » (« Mighty Morphin Power Rangers : Once & Always ») est le film tant attendu quirae retour à la distribution originale des super-héros colorés. Ils doivent se battre contre Robo Rita pour venger la mort de Trini Kwan, le Yellow Ranger de la première génération.

5. « Le Diplomate » (Netflix)

Date de sortie : jeudi 20 avril 2023

« The Diplomat » est une série mettant en vedette Keri Russell, qui donne vie à Kate Wyler, le nouvel ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni. En plus de souffrir du syndrome de l’imposteur (car elle ne se croit pas qualifiée pour le poste), la pression monte quand elle doit désamorcer une crise internationale. Non seulement cela, mais elle doit également faire face à son mari, qui a été ambassadeur dans le passé et ne peut s’empêcher de s’en mêler.

6. « Bienvenue à Eden » Saison 2 (Netflix)

Date de sortie : vendredi 21 avril 2023

« Welcome to Eden » revient avec une deuxième saison pour continuer l’histoire de la des jeunes pris au piège sur l’île qu’ils croyaient être un paradis. Dans le dernier épisode de l’épisode précédent, Zoa n’a pas pu s’échapper et Ulises a dû mourir pour ne pas être attrapée. Aussi, ouita soeur a été invitée au nouveau parti pour recruter deux autres membres. Astrid pense qu’elle est triomphante, mais la rébellion prépare un nouveau coup d’État.

7. « Sonneries mortes » (Prime Video)

Date de sortie : vendredi 21 avril 2023

« Dead Ringers » est une série basée sur le film de David Cronenberg de 1988. A cette occasion, Rachel Weisz joue le double rôle d’Elliot et de Beverly Mantle, des jumeaux qui expérimentent la médecine et les limites éthiques. D’ailleurs, elle partage tout, même les amants, jusqu’à ce que l’on veuille autre chose.

8. « Gouttes de Dieu » (Apple TV+)

Date de sortie : vendredi 21 avril 2023

Après le décès d’Alexandre Léger, figure renommée du monde du vin, il faut désigner qui héritera de sa gigantesque collection évaluée à des millions de dollars. Sa fille Camille est le choix le plus logique, mais pour la revendiquer, il devra rivaliser avec le meilleur élève de son père, le vigneron Issei Tomine dans une bataille d’arômes et de saveurs. « Drops of God » est une nouvelle série Apple TV+.

9. « Fantôme » (AppleTV+)

Date de sortie : vendredi 21 avril 2023

Quand quelqu’un ne vous répond pas, c’est peut-être parce qu’il ne veut pas être trouvé. Cela aurait dû être dit au personnage de Chris Evans, qui retourne travailler avec Ana de Armas dans un film. « Ghosted » tourne autour d’un fermier américain qui rencontrez la fille de vos rêves et, après une journée à la rencontrer, il décide de se rendre à Londres pour la retrouver, car Je n’ai pas répondu aux messages. Vous vous rendrez vite compte que elle n’était pas celle qu’elle croyait et maintenant sa vie sera en danger.

10. « Quelqu’un quelque part » Saison 2 (HBO Max)

Date de sortie : dimanche 23 avril 2023

Dans le premier épisode de « Somebody Somewhere », Sam a dû faire face à la mort de sa sœur. Dans la saison 2, il est maintenant dans une routine confortable avec Joel, vivre ensemblemais de manière complètement platonique, sans penser que tout va bientôt changer.