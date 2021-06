Astra va acquérir la société de propulsion Apollo Fusion pour des lancements au-delà de l’orbite terrestre basse

Astra peut fabriquer de petites fusées, mais l’entreprise rêve grand.

La start-up du lancement de Bay Area a annoncé lundi 7 juin qu’elle rachetait Apollo Fusion, une société qui construit des moteurs d’engins spatiaux à propulsion électrique. Le prix d’achat est de 50 millions de dollars – 30 millions de dollars en actions et 20 millions de dollars en espèces, avec un potentiel de 95 millions de dollars supplémentaires en « earn-outs » si Apollo Fusion atteint certains jalons techniques et de revenus.

Cette décision permettra à Astra de livrer les charges utiles des clients vers une plus grande variété de destinations, ont déclaré des représentants de la société.

« En plus d’augmenter le marché total adressable d’Astra pour les services de lancement, l’acquisition d’Apollo Fusion accélère la capacité d’Astra à livrer et à exploiter efficacement des engins spatiaux au-delà de l’orbite terrestre basse », a déclaré Chris Kemp, fondateur, président et PDG d’Astra. dit dans un communiqué .

Vidéo: Regardez le lancement du Rocket 3.2 d’Astra lors de son premier vol réussi

Astra a développé un petit lanceur de satellites appelé Rocket 3, qui a atteint l’espace pour la première fois au cours d’une vol d’essai en décembre dernier . La société a aligné un certain nombre de clients pour des promenades sur le véhicule de 38 pieds de haut (12 mètres), y compris Planet basé à San Francisco , qui exploite la plus grande constellation de vaisseaux spatiaux d’observation de la Terre au monde.

Mais Astra ne se contente pas de construire des fusées. L’entreprise développe également un bus satellite et, comme Space News a rapporté lundi , prévoit de l’alimenter avec les moteurs d’Apollo Fusion.

« La prochaine pièce du puzzle est le vaisseau spatial à intégration verticale. Alors, alors que nous commencions à examiner cela, quelles sont les technologies de base qui le pilotent ? » Kemp a déclaré à Space News. « Ce moteur est l’une des pierres angulaires de cette plate-forme spatiale que nous construisons. »

L’un des principaux concurrents d’Astra dans le domaine du lancement de petits satellites, Rocket Lab, adopte une approche similaire avec son booster Electron et Bus de vaisseau spatial à photons . Des versions d’essai de Photon ont atteint l’orbite de deux des 20 lancements d’Electron à ce jour, et le bus transportera les cubes CAPSTONE (« Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment ») de la NASA vers la lune cet automne.

Astra se prépare également à entrer en bourse via une fusion avec une société d’acquisition spécialisée, une initiative de la startup annoncé en février . La transaction, une fois finalisée, devrait rapporter environ 500 millions de dollars, ont déclaré les représentants d’Astra à l’époque. La société prévoit de commencer à négocier sur le Nasdaq le 1er juillet. Kemp a tweeté lundi matin .