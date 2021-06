The Boys : découvrez le premier look de Jensen Ackles en tant que Soldier Boy

Amazon Prime a publié la première image officielle de Jensen Ackles, qui était la star de la vaste série télévisée « Supernatural », dans l’apparence officielle qui présentera lors de l’interprétation de Soldier Boy dans la nouvelle saison de « The Boys », dont aucune sortie estimée date encore.

Laura Jean Shannon et l’artiste conceptuel Greg Hopwood ont développé le look que Soldier Boy présentera en live action. Le personnage a été créé par Garth Ennis et Darick Robertson en tant que leader de Payback, une autre équipe de super-héros qui n’est surpassée en popularité que par « The Seven ».

Bien que Jensen aurait déjà anticipé à ses fans quelques images de sa préparation pour ses débuts dans « The Boys », ce sont les premières images de sa caractérisation pour la série. « Notre objectif était de mettre en lumière une époque révolue de masculinité et de courage. Avec ce pedigree, nous plongeons la tête la première dans une qualité américaine de praticité militaire avec une forte dose de cow-boy à l’ancienne », a déclaré Shannon.

Nous savions que l’acteur devait avoir un look de Steve McQueen et une partie de l’attitude de John Wayne. Heureusement, Jensen Ackles représente tout cela.

Erick Kripke, créateur de la série « The Boys », a déjà travaillé avec Jensen Ackles dans son travail en tant que créateur de la série « Supernatural » au cours des cinq premières saisons, il avait donc déjà partagé ses impressions sur l’acteur dans une conversation avec Variété.

«Je pense que tous ceux qui s’attendent à ce que Jensen se présente et soit un bon gars seront déçus. Je dirai ça. Dans les bandes dessinées, il est surtout un serviteur maladroit de Homelander, pourrait-on dire. Pendant que nous écrivions à ce sujet, nous avons pu parler de l’histoire de Vought parce qu’il est comme John Wayne.

Kripke dit qu’étant un héros d’un autre temps, il était comme Homelander bien avant d’exister, bien qu’il ait le même ego et la même ambition. Il n’y a toujours pas de date de sortie pour la nouvelle saison de « The Boys ».