Assassin’s Creed Valhalla: de nouvelles compétences déjà jouables, mais uniquement hors ligne

Assassin’s Creed Valhalla possède comme déjà être Prédécesseur Odyssey Un vaste Plan post-lancement. En conséquence, nous pouvons nous attendre à des mises à jour avec du contenu supplémentaire pour le jeu de rôle Viking dans les semaines et les mois à venir. Cela inclut également de nouvelles compétences pour Eivor.

Trois de ces nouvelles compétences ne devraient certainement pas être débloquées avant le prochain patch dans « Assassin’s Creed Valhalla », mais certains joueurs peuvent déjà les tester avec un petit truc.

Le mode hors ligne montre de nouvelles compétences dans Assassin’s Creed Valhalla

Après ça aujourd’hui Festival de Yule comme premier événement en jeu se terminera, les joueurs sur console pourront passer directement à la prochaine innovation d’AC Valhalla. Comme le rapporte Kotaku, un bug vous permet actuellement de débloquer les nouvelles compétences avec vos points à l’avance.

Nouvelles compétences uniquement hors ligne: Cependant, vous avez besoin de votre PS4, PS5, Xbox One ou Xbox Series X / S pour cela se déconnecter d’Internet. Avec une connexion existante, les nouvelles compétences restent masquées ou sont à nouveau supprimées dès que la connexion est rétablie. Les compétences suivantes sont visibles en mode hors ligne:

Chemin de l’ours: Prêt à combattre – Commencez chaque combat avec un champ d’adrénaline rempli

Prêt à combattre – Commencez chaque combat avec un champ d’adrénaline rempli Chemin du loup: Collectionneur de flèches– Eivor a une meilleure chance de capturer les flèches des archers

Collectionneur de flèches– Eivor a une meilleure chance de capturer les flèches des archers Chemin du corbeau: Suppression des traces – Maintenez R1 pour ramasser automatiquement le cadavre après une tentative d’assassinat réussie.

Dès que vous déconnectez votre console d’Internet, vous verrez ces nouvelles compétences dans AC Valhalla pour le nivellement. © 45secondes.fr

L’avantage: Dès que les mises à jour sont officiellement disponibles, grâce au chemin direct, qui mène du nœud du milieu aux nouveaux domaines de compétences, développez les compétences immédiatement et n’avez pas à y faire de détours.

Remarque: Compétences ne sont pas Compétences. Les compétences sont les attaques spéciales qu’Eivor effectue Livres de connaissances peut collecter.

Vous pouvez développer les nouvelles compétences directement via une connexion directe depuis le nœud intermédiaire. © 45secondes.fr

Ubisoft recommande de jouer à AC Valhalla en ligne

Kotaku a appris d’Ubisoft que les nœuds affichés prématurément sont en fait pas encore prêt pour la publication et il y a une erreur chez ceux à qui on a déjà montré les compétences. C’est pourquoi Ubisoft conseille « Assassin’s Creed Valhalla » joue toujours en ligne et le Ne pas exploiter l’exploit.

Certains joueurs sont censés signaler qu’après avoir développé leurs compétences tous les points de compétence attribués sont réinitialisés a été. Alors attendez que la mise à jour officielle suive. dans le Notes de mise à jour de décembre Dans tous les cas, les nouveaux nœuds n’ont pas encore été inclus.

De plus, les nouvelles compétences ne seront pas les dernières à être trouvées dans « Assassin’s Creed Valhalla ». Il y a encore des plans pour le jeu qui nous donneront de nouvelles armures, de nouvelles compétences et même des modes nouvelles cartes apporter.