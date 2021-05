Amybeth McNulty se prépare à un nouveau défi en tant que chanteuse?

Anne avec un E est l’un de ces étranges cas d’analyse en Netflix. Tout comme c’est arrivé avec Le braquage d’argent, cette série dès sa sortie n’a pas le succès escompté en public. En fait, la plate-forme a décidé d’annuler en raison de ce problème. L’histoire basée sur un roman de Lucy Maud Montgomery il s’est terminé sans fin après trois saisons. Mais d’une manière incroyable, il a ensuite capturé des millions de fans à travers le monde. À tel point que son protagoniste Amybeth McNulty il est également très cher.

L’actrice de 19 ans est née en Irlande d’un père irlandais et d’une mère canadienne, elle a donc vécu dans les deux pays tout au long de son enfance. À la fin de la série, l’actrice est restée très active sur les réseaux sociaux, mais on en sait peu sur ses nouveaux projets, du moins, jusqu’à présent. Que fait l’interprète? Ici, nous vous disons.

Amybeth McNulty se prépare à chanter?

L’actrice a publié, dans les dernières heures, une photographie dans laquelle on pouvait la voir jouer de la guitare les larmes aux yeux. Mais pas seulement ça. De plus, le protagoniste de Anne avec un E nommé l’un de ses meilleurs amis, Olivia Rodrigo, connu pour avoir participé au redémarrage de Musique de lycée et c’est en train de devenir le nouveau Taylor Swift.

« Jouer probablement Olivia Rodrigo », l’artiste a écrit dans la légende sans donner trop de détails. La vérité est que de nombreux fans lui ont demandé d’être encouragé à publier une vidéo la prochaine fois montrant ses talents en direct et ses talents de chanteur.

La vérité est qu’il n’est pas très clair si Amybeth s’amusait ou si elle prépare vraiment un nouveau projet lié à la musique. L’adaptation cinématographique d’un roman canadien intitulé Tous mes petits chagrins, écrit par Miriam Toews. Le film a commencé sa production en décembre de l’année dernière dans la ville de l’Ontario.