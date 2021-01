Cobra Kai: la véritable origine de John Kreese

Il ne fait aucun doute que John Kreese (Martin Kove) est le principal méchant de « The Karate Kid » et « Cobra Kai», Mais grâce à la troisième saison de la série Netflix, les fans ont réussi à connaître la véritable origine du sensei sadique.

Après que son élève vedette ait perdu le tournoi de karaté All Valley U18 1984 et a été humilié par M. Miyagi devant ses disciples, Kreese a fermé son dojo et a cherché son ami Terry Silver (Thomas Ian Griffith) pour se venger. Daniel et son professeur dans « The Karate Kid Part III ».

Bien qu’ils fassent partie de LaRusso Cobra Kai pendant une courte période, à la fin Daniel revient à Miyagi et bat Mike Barnes (Sean Kanan). De plus, en raison de ses mauvaises pratiques, le dojo de karaté de Kresse a été suspendu à vie.

Dans « Cobra Kai« Johnny parvient à rouvrir les lieux et à recruter de nouveaux élèves, mais après l’accident de Miguel lors de la deuxième saison, il abandonne tout et son ex-sensei prend les commandes du dojo et établit ses règles.

John Kreese et Terry Silver dans «The Karate Kid Part III» (Photo: Sony Pictures Home Entertainment)

LA VRAIE ORIGINE DE JOHN KREESE

Au cours de la troisième tranche de la série Netflix Il est démontré que John Kreese a grandi dans la vallée de San Fernando et qu’après la mort de son père, il s’est occupé de sa mère, qui s’est suicidée en raison d’une maladie mentale.

En 1965, Kreese (Barrett Carnahan) était un busboy dans un restaurant et a été abusé par d’autres collègues. Fatigué des abus de David, John le confronte et défend Betsy (Emily Marie Palmer), qui deviendra plus tard sa petite amie.

En 1968, Kreese s’est enrôlé pour combattre au Vietnam, où il a appris que la miséricorde est pour les faibles. En raison des compétences qu’il a affichées, le capitaine Turner (Terry Serpico) l’a recruté pour une équipe des forces spéciales. Son nouveau guide lui a appris le karaté Tang Soo Do qu’il a appris du maître sud-coréen Kim Sun-Yung.

Kreese a rejoint l’armée pour servir son pays et être un héros, mais il s’est transformé en quelque chose de différent (Photo: Netflix)

Malgré les enseignements de Turner, en 1969, au milieu d’une mission secrète, Kreese a refusé de faire exploser une bombe que Ponytail a mis trop de temps à planter et par conséquent, toute l’équipe a été capturée et torturée.

Les Viet Cong les ont forcés à se battre pour survivre, quand est venu le temps pour le capitaine Turner et Kreese de se confronter, le premier a raconté à son rival la mort de Betsy dans un accident de voiture pour le déstabiliser, mais cela a eu l’effet inverse. et la nouvelle a motivé Kreese à surpasser son professeur.

Une minute avant que Kreese ne jette Turner dans la fosse aux serpents, les forces américaines ont commencé à bombarder le camp Viet Cong, mais Kreese ne s’est pas arrêté et a poussé son supérieur sans pitié.

Cet événement, ajouté à la mort de sa mère et de sa petite amie Betsy, a changé John Kreese pour toujours. Il a abandonné l’idée de se battre héroïquement et a commencé à transmettre sa philosophie Cobra Kai: « Frappez d’abord, frappez fort, sans pitié. »