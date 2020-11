Ashley Benson est responsable de l’un des éléments les plus mémorables de l’émission

Ashley Benson, star d’ABC Jolies petites menteuses, a un secret. Pouvez-vous le garder? Mieux vaut le verrouiller dans votre poche! Si vous avez lu ces dernières phrases et que vous vous êtes immédiatement retrouvé à fredonner les paroles emblématiques du Jolies petites menteuses chanson thème, vous serez peut-être choqué d’apprendre que Benson a joué un rôle important dans le choix de la chanson. Mais exactement comment cette piste spécifique a fini comme chanson d’ouverture de la série télévisée à succès est aussi aléatoire que n’importe laquelle des farces malicieuses de A.

Les Pierces sont le groupe derrière la chanson thème ‘Pretty Little Liars’

La mélodie lente entendue au début de chaque single Jolies petites menteuses épisode est une chanson appelée «Secret» par un groupe nommé The Pierces. Les Pierces sont un duo de soeurs originaire de Birmingham, en Alabama, et ils ne sont pas étrangers aux drames télévisés pour adolescents.

En fait, avant que «Secret» ne soit présenté dans Jolies petites menteuses, il a été mis en évidence dans l’épisode «Salut, société» de Une fille bavardela première saison. Non seulement cela, mais The Pierces a même joué dans l’épisode en tant que groupe jouant en arrière-plan du gala. Tout cela s’est passé en 2007, alors que la première saison de Jolies petites menteuses n’a commencé qu’en 2010.

« Le gang [in Gossip Girl] danse sur une certaine chanson à leur cotillon: «Secret» de The Pierces », rapporte Glamour. «Oui, c’est la chanson thème à [Pretty Little Liars] que vous écoutez.

Ashley Benson est responsable de la chanson thème mémorable de l’émission

Benson et ses camarades de casting étaient à Vancouver, en Colombie-Britannique, filmant le Jolies petites menteuses épisode pilote. Sur le chemin du retour du plateau, Benson a joué « Secret ». «Vous l’aviez joué pour nous tous», se souvient le coéquipier de Benson, Troian Bellisario, dans une interview accordée à Entertainment Weekly. «Et vous étiez comme, ‘Je veux le montrer à Marlene [King, the producer of the TV show,] parce que je pense vraiment que ça pourrait être une excellente chanson thème. »

Les paroles de la chanson incluent des lignes comme «deux peuvent garder un secret si l’un d’entre eux est mort», qui est un thème qui occupe une place importante tout au long des six années de l’émission. Il n’est pas surprenant que King et le reste des producteurs aient suivi la recommandation de Benson. En fait, les lignes de la chanson thème ont continué à apparaître comme titres d’épisode: « Taking This One to the Grave » était un épisode de Jolies petites menteuses tandis que « If One of Them Is Dead » était le titre d’un épisode de l’émission dérivée Pretty Little Liars: les perfectionnistes.

La chanson thème de « Pretty Little Liars » perdure

Dans Jolies petites menteuses, la série a souvent tué des personnages, pour que le même personnage revienne dans les prochains épisodes (parfois avec une tournure surprenante, comme un sosie ou un jumeau perdu depuis longtemps). De même, « Secret » revient aussi.

Le groupe Denmark + Winter a repris la chanson en 2019 et lui a donné sa propre tournure. Et cette version mise à jour est maintenant la chanson thème de Pretty Little Liars: les perfectionnistes. Bien que l’original Jolies petites menteuses terminé en 2017, la nouvelle émission dérivée a fait ses débuts en 2019 dans une ville de Rosewood appelée Beacon Heights. De nombreux fans pensent que la couverture de Denmark + Winter est encore plus obsédante que l’original.

Le Hollywood Reporter a récemment annoncé qu’il y avait encore une autre retombée de Jolies petites menteuses dans les ouvrages. Que «Secret» – dans sa forme originale ou comme une autre reprise – continuera à être la chanson thème de l’émission n’a pas encore été annoncé.