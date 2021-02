Courteney Cox partage un doux hommage pour son 52e anniversaire à Jennifer Aniston

« Amis pour toujours!

Courteney Cox a rendu un doux hommage à son ancienne co-star des « Amis » Jennifer Aniston, qui a eu 52 ans jeudi.

« Joyeux anniversaire Jenny Louise! Nous nous connaissons depuis si longtemps que je ne me souviens même pas pourquoi je t’appelle comme ça. Je t’aime! ♥ ️ ♥ ️ » Cox, 56 ans, a jailli à côté de deux photos d’elle et d’Aniston qu’elle a postées sur Instagram .

Cox et Aniston (dont le deuxième prénom, soit dit en passant, est Joanna) sont restés des amis proches au cours des près de 17 ans depuis que « Friends » a cessé ses ondes. Aniston est la marraine de la fille de Cox, Coco, 16 ans, avec son ex-mari David Arquette. Dans une photo de retour que Cox a partagée dans son hommage, Coco peut être vue en train de dormir entre les deux stars.

Cox n’est pas la seule célébrité à souhaiter un joyeux anniversaire à Aniston.

Justin Theroux s’est adressé à son ex-femme en utilisant le nom d’animal de compagnie «B» dans un doux hommage d’anniversaire. Justin Theroux / Instagram

Justin Theroux, qui était marié à Aniston de 2015 à 2017, a utilisé son propre surnom pour la star de l’émission « The Morning Star » dans son propre hommage d’anniversaire.

Theroux, 49 ans, a partagé une photo en noir et blanc de son ex-femme marchant dans un escalier dans son histoire Instagram. « Joyeux anniversaire @jenniferaniston », a-t-il écrit sur l’image.

« (Je t’aime) toi B! » il a ajouté en bas, avec un emoji rouge.

La co-vedette du « Morning Show » d’Aniston, Reese Witherspoon, s’est jointe à la célébration.

La lauréate d’un Oscar, âgée de 44 ans, qui a joué la sœur de Rachel Green Jill dans une apparition hilarante sur « Friends », a partagé une photo sur Instagram d’elle et Aniston posant ensemble alors que chacun donne le signe du pouce levé.

« Joyeux anniversaire à mon co-animateur #morningshow! 💫 Des sœurs vertes aux présentateurs de nouvelles, nous parvenons toujours à trouver le temps de parler et de rire de tous les sujets sous le soleil. Juste une des nombreuses raisons pour lesquelles je me sens si chanceux de vous connaître sur et en dehors de l’écran », a écrit Witherspoon.

« Je te célèbre aujourd’hui, mon ami hystérique / aimant / talentueux! @Jenniferaniston 🥰✨👯‍♀️ », a-t-elle ajouté.

Drew Barrymore a également envoyé des souhaits d’anniversaire à Aniston.

À côté d’une photo qu’elle a postée sur Instagram du lauréat du prix SAG, Barrymore, 45 ans, s’est exclamé: «Je veux juste dire merci @jenniferaniston d’être venu dans nos vies et d’avoir réalisé tant d’émissions de télévision et de films qui me rendent si heureuse.

« Je suis vraiment fan », a ajouté l’acteur. «Et j’ai tellement de respect. Et tu es l’un de mes rayons de soleil préférés sur nos vies. Joyeux anniversaire de la part de l’un de tes admirateurs sans fin. Et tu es aussi un humain dope. Mais je voulais juste jaillir.