Les 10 meilleures séries Apple TV+ : des entraîneurs de football aux experts en vin

Actuellement, Netflix, HBO Max et Prime Video font partie des plateformes de streaming les plus populaires. Cependant, AppleTV+ Il fait son chemin petit à petit avec des séries qui passent inaperçues, mais qui sont une pépite. Pour cette raison, nous avons fait une sélection des titres que vous ne pouvez pas manquer.

Alors que ses concurrents ont de grandes sorties de franchises bien connues comme « The Witcher », « Maison du Dragon » et « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » ; Apple TV+ lance des programmes qui rencontrent un franc succès auprès du public et de la critique.

Si vous envisagiez de faire appel à ce service de streaming ou si vous venez de le faire et que vous ne savez pas quoi regarder, voici nos recommandations, qui incluent des genres tels que les drames, les comédies, la science-fiction, entre autres.

Dans « Drop of God », Camille Lèger et Issei Tomine s’affrontent lors d’un concours de vins (Photo : Apple TV+)

QUELLES SONT LES MEILLEURES SÉRIES APPLE TV+ ?

10. « Silo » (2023-présent)

« Silo » est toujours à l’antenne, mais la réalité dystopique de la série a réussi à captiver le public. Si le titre vous semble familier, c’est parce qu’il est basé sur les livres du même nom de Hugh Howey. Dans la série, l’humanité vit dans une communauté souterraine appelée Silo. Cependant, l’endroit a une réglementation stricte et regorge de secrets. Dès la mort du commissaire de la colonie, la vérité commencera à être découverte.

9. « Filles brillantes » (2022 – présent)

« Shining Girls » est une série à suspense qui suit Kirby Mazrachi (Elisabeth Moss), une archiviste du Chicago Sun Times qui a subi une attaque brutale il y a des années et dont l’auteur n’a jamais été retrouvé. Après que la justice lui ait fait défaut, il commence à enquêter et trouve un homicide qui pourrait être lié à son affaire et à plusieurs autres, ce qui signifie qu’il s’agit d’un tueur en série.

8. « Oiseau noir » (2022)

« Black Bird » est une série policière basée sur le roman autobiographique « In With The Devil ». L’histoire suit James « Jimmy » Keene (Taron Egerton), qui est accusé de trafic de drogue. Sa vie est sur le point d’être ruinée, mais il a la possibilité d’atténuer son chagrin en se liant d’amitié avec le tueur en série Larry Hall (Paul Walter Hauser) pour découvrir les secrets qu’il cache.

7. « L’Afterparty » (2022-présent)

« The Afterparty » est une comédie entremêlée de mystères de meurtre. La première saison commence par une réunion de camarades de classe qui se termine en tragédie. Le détective Danner (Tiffany Haddish) sera chargé de retrouver le meurtrier. Tout au long de chaque épisode, les faits seront vus du point de vue de chaque suspect.

6. « Le spectacle du matin » (2019 – présent)

En tant que journaliste, « The Morning Show » touche particulièrement une corde sensible, puisqu’il se situe dans les studios d’une chaîne de télévision bien connue. La série mettant en vedette Jennifer Aniston et Steve Carrell suit le licenciement de Mitch Kessler, un animateur bien-aimé d’une émission matinale pour un scandale de harcèlement sexuel au travail. Le fait révèle une série d’abus qui ont été couverts à différents niveaux de la station, tandis que les producteurs et Alex Levy tentent de maintenir l’émission à flot.

5. « Serviteurs » (2019 – 2023)

« Servant » est un thriller psychologique réalisé par le célèbre M. Night Shyamalan. Après la mort de leur fils de treize semaines et la crise psychotique de Dorothy, le couple suit une thérapie à l’aide d’une poupée reborn. La femme pense que c’est vraiment son bébé, alors elle engage une nounou, Leanne Grayson, pour s’occuper de lui, alors que tout devient encore plus étrange.

4. « Pachinko » (2022 – présent)

Et comme je n’aime pas recommander uniquement des productions en anglais, je vous présente « Pachinko », la série basée sur le roman de l’écrivain sud-coréen Min Jin Lee.

L’histoire est racontée en deux temps. Le premier situé dans les années 1910 à Busan, lorsque la ville était occupée par les Japonais. Le second, aux États-Unis en 1989. Ce qui commence comme un amour interdit devient un voyage international dans le temps, sur la guerre, la romance, la perte et le jugement. Larmes garanties.

3. « Séparation » (2022 – présent)

« Severance » est un thriller psychologique qui suit Mark (Adam Scott), un employé de bureau chez Lumon Industries qui se rend compte que quelque chose d’étrange se passe. En secret, l’entreprise avait mis en place une procédure médicale appelée « Indemnity » (« Severance » en anglais) qui consiste à séparer la conscience de ses travailleurs de leur travail et de leur vie personnelle, provoquant des personnalités différentes chez chacun à leur insu.

2. « Goutte de Dieu »

Si je vous dis que tous les épisodes de « Drop of God » sont bons, ce n’est pas exagéré. Dès le début, la série basée sur le manga de Tadashi Agi vous introduit dans le monde fascinant du vin. Même si vous ne connaissez rien aux raisins, aux terroirs ou aux caves, vous terminerez chaque chapitre en voulant ouvrir une bouteille.

L’histoire commence avec la mort d’Alexandre Léger, œnologue de renom et auteur d’un célèbre guide des vins. Sa fille Camille, avec qui elle n’avait pas eu de contact depuis des années, se rend à Tokyo pour sa lecture testamentaire pour découvrir qu’elle doit rivaliser avec un élève de son père pour obtenir l’héritage d’un million de dollars. Au fur et à mesure qu’ils effectueront chaque test, la vérité sur le passé de Lèger et ses relations avec chacun deviendra plus claire.

1. « Ted Lasso » (2020-présent)

« Ted Lasso » est l’une des séries les plus populaires et pour cause, étant donné qu’elle a reçu d’innombrables prix télévisés tels que Emmys et Golden Globes.

La comédie suit le personnage de Jason Sudeikis, un entraîneur de football américain engagé pour diriger une équipe de Premier League en Angleterre, bien qu’il n’ait aucune expérience dans ce sport. Au départ, le propriétaire le fait pour faire échouer le club, par vengeance, mais la personnalité charismatique de Lasso en fait un défi personnel.