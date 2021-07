Quand sort la saison 5 de Black Clover ?

– Publicité –



Yuno et Asta, orphelins d’un monde de magie, jurent de se battre pour le titre de King Of Magicians. Yuno peut sembler être un sorcier talentueux depuis son enfance, mais Asta ne reçoit pas de livret de magie lors de la cérémonie traditionnelle. C’est jusqu’à ce qu’une menace sérieuse montre ses véritables capacités.

Y aura-t-il une saison 5 de «Black Clover»?

Studio Pierrot (« Naruto ») a créé l’adaptation de « Black Clover », la série animée basée sur la série manga. La télévision japonaise a créé l’adaptation en 2017 La série a connu une immense popularité dans le monde entier depuis ses débuts à la télévision japonaise en 2017.

Cependant, pour le moment, les fans de Black Clover doivent être forts. Une pause est actuellement en préparation. On ne sait toujours pas si et quand la série animée reprendrait. Les créateurs de la série ont annoncé que le 170e épisode de la série animée était en cours de diffusion.

La principale raison de l’annulation de la série est que l’anime est presque aussi avancé que le manga. Après 170 épisodes, les 28 volumes de manga n’ont jusqu’à présent pas fourni suffisamment de matière pour une intrigue complexe d’un cinquième épisode.

« Black Clover » Saison 5 : Sortie de l’épisode 171

On ignore encore quand et si le 171e épisode, et donc la cinquième saison, sortira. La pause a clairement montré qu’il restait encore des volumes de mangas à publier avant de pouvoir passer à autre chose. Chaque année, trois à cinq volumes sont publiés depuis sa première parution en 2015.

La cinquième saison de la série ne devrait pas sortir avant 2023, même si elle reprend la même intrigue que la première. Rappelez-vous que les saisons 1 et 2 avaient 51 épisodes, tandis que la saison 3 en avait 52. La saison 4 n’avait que 16 épisodes.