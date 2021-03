Voici VSS imagine, le nouveau vaisseau spatial de Virgin Galactic avec un design de science-fiction rétro-futuriste

La société aérospatiale Virgin Galactic vient de dévoiler son dernier et dernier vaisseau spatial. VSS Imagine, qui est le nom qu’il reçoit, se distingue par un design vraiment particulierr avec un air de science-fiction, mais aussi pour la performance qu’il suscite.





Le vaisseau spatial accrocheur de Virgin Galactic est basé sur la plateforme SpaceShipp III de la compagnie. Alors que pour l’instant il s’agit plus d’un prototype qu’autre chose, les essais au sol devraient commencer cette année et décoller plus tard.

Tout cela dans le but de exploiter plus de 400 vols commerciaux par an et par aéroport. Pour atteindre ce chiffre, vous aurez besoin d’une bonne flotte d’avions et de navires. pour le moment, il a le VSS Unity basé sur la plate-forme SpaceShipTwo. Après VSS Imagine viendra également VSS Inspire, qui sera également basé sur SpaceShip III.

Design extravagant et modularité

Mettant un peu de côté les projets futurs et revenant au présent, le prototype VSS Imagine semble prometteur. C’est un vaisseau spatial qui se distingue par une finition brillante et miroir. Virgin Galactic dit que cela sert à la fois un but utile et esthétique. Utile car il permet de réduire les températures en réfléchissant les rayons du soleil, esthétique en raison de l’air rétro-futuriste qu’il donne au navire.

En ce qui concerne l’aspect de la plate-forme SpaceShip III, Virgin Galactic affirme s’être concentré sur la modularité. Avec ça ils espèrent améliorer la maintenance et réduire les goulots d’étranglement des conceptions actuelles qui nécessitent plus de temps sur le terrain. Une conception plus modulaire permettra un changement facile des pièces et offrira une plus grande réparabilité au navire.

Cette modularité doit en principe également accélérer la fabrication des navires. Permettant par exemple de construire différentes pièces et composants en série puis d’unifier le tout dans un seul vaisseau.

tourisme spatial

le le tourisme spatial est le grand objectif de Virgin Galactic, bien que ce ne soit certainement pas une tâche facile. Jusqu’à présent, il nous a ravis avec des designs futuristes et des tests en vol occasionnels. Ils envisagent également de mettre des satellites en orbite, bien que le plus impressionnant à ce jour soit peut-être leur prochain supersonique.

Ils ne sont pas les seuls à cibler le tourisme spatial en tant qu’entreprise. SpaceX est l’autre grand concurrent sur ce marché. La société d’Elon Musk prépare déjà un voyage sur la lune en fait. Bien qu’ils fassent également des voyages orbitaux grâce au Dragon Crew. Un Dragon Crew qui a dévoilé aujourd’hui son nouveau dôme d’observation.

