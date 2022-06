Tom Cruise et James Corden : ce furent leurs rencontres les plus extrêmes

célébrités

Tom Cruise est l’une des figures les plus emblématiques d’Hollywood et a trouvé en James Corden un partenaire idéal pour les pratiques les plus extrêmes. Épingle de sûreté!

© Le Late Late Show avec James CordenTom et James ensemble

james cordon est un présentateur de télévision américain qui est devenu célèbre pour son programme Le Late Late Show avec James Corden et son karaoké classique avec des personnalités populaires du monde de la musique à bord d’une voiture. Pourtant, rien ne pouvait préparer cet acteur et scénariste à ses rencontres avec l’excentrique Tom Croisièrel’une des figures les plus importantes de l’industrie hollywoodienne qui ne connaît pas la peur et la montre chaque fois qu’il le peut.

Il est connu dans le monde du cinéma que Tom Croisière il fait toutes ses cascades. C’est ainsi que l’intrépide comédien est venu s’accrocher à un avion en plein décollage et escalader le plus haut gratte-ciel du monde. Rien ne semble être un défi suffisant pour l’acteur et dans cette poussée d’adrénaline, il semble qu’il ait trouvé un partenaire à contrecœur : james cordon. Eh oui, le présentateur a accompagné l’interprète dans certaines de ses folies.

Un duo qui n’a pas peur du risque

A l’occasion de la promotion de Mission Impossible : Fallout, Tom Cruise et James Corden ils se sont réunis pour une activité plutôt inhabituelle pour le présentateur. Dans un avion à 3048 mètres d’altitude, ils sont parachutés à la surprise du monde entier. En plaisantant, Corden a exprimé avant son saut inoubliable : « Si je meurs, Tom obtiendra toute la presse et on se souviendra de moi comme du type qui conduisait une voiture et chantait des chansons. ».

Il est temps de promouvoir Top Gun : Maverick l’acteur a pris rendez-vous avec le présentateur pour aller faire un tour dans un avion piloté par la star de cinéma. Dans un premier temps, il s’agissait d’un véhicule à vocation aérienne avec un moteur à hélice, mais cela n’a pas empêché le bon vieux Tom d’effrayer James avec différentes manœuvres, dont un combat de chien avec un autre avion où les deux avions volaient très près l’un de l’autre.

Finalement, le dessert fraise C’était un vol dans un avion à réaction qui surpasse l’avion précédent dans ses capacités et permet Tom Croisièrequi dispose de la licence nécessaire pour mener à bien ces pratiques, effraie james cordon avec différentes manœuvres audacieuses qui ont sûrement fait monter l’adrénaline du présentateur. Bien qu’avant le vol james cordon tenta de s’enfuir en courant dans le désert, rien ne l’empêcha de jouer au volley-ball avec l’interprète et plus tard de vivre ensemble un « expérience extrême ».

Une autre rencontre mémorable du duo a eu lieu dans la Tamise lorsque Corden a invité Tom Croisière à une excursion en bateau où l’acteur a rappelé des rôles tels que Cocktails & Rêves agissant en tant que barman ou la scène où Maverick chante à Charlie dans le premier épisode de meilleur pistolet. Nous parlons de quelque chose de moins extrême mais avec une valeur de production élevée. Après tout, le présentateur a réussi, une fois de plus, à avoir la présence de la méga star.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂