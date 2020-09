Hero Fiennes Tiffin a une scène de sexe nu comme Hardin dans After We Collided dans laquelle il découvre son cul.

L’attente est terminée. Après notre collision est sorti dans certains pays et tout le monde est en train de le perdre sur une scène exceptionnelle en particulier.

Depuis Après sont sortis les fans ont désespéré de savoir comment le deuxième film de la Après la franchise serait comparable au livre sur lequel elle est basée. Après notre collision voit Tessa (Josephine Langford) se retrouver au milieu d’un triangle amoureux avec Hardin (Hero Fiennes Tiffin) et le nouveau venu Trevor (Dylan Sprouse) et c’est tout aussi dramatique qu’on pourrait s’y attendre.

Il y a de nombreux moments choquants dans la suite, mais c’est une scène impliquant les fesses nues de Hero qui brise Internet.

Après We Collided, les fans le perdent sur la scène des fesses nues de Hero Fiennes Tiffin. Image: Divertissement Offspring

Oui. Vous avez bien entendu. Après notre collision présente une scène dans laquelle Hero dévoile littéralement tout comme Hardin et les téléspectateurs ne peuvent pas en avoir assez. Tout comme le premier film, Après notre collision comprend de nombreux moments torrides entre Hardin et Tessa. Et, comme taquiné dans la bande-annonce, Après notre collision dispose d’une scène de sexe sous la douche. Maintenant, il s’avère que vous pouvez voir les fesses de Hero dedans.

Naturellement, les gens n’arrêtent pas d’en parler et photographies des fesses de Hero circulent déjà sur les réseaux sociaux. Une personne a tweeté: “Pas d’aftermovie en ligne et de voir tous nos tweets sur le cul de Hero”. L’officiel Après Le compte Twitter a répondu: “Je veux dire, je savais que ça allait arriver. Je vous ai tous dit de ne pas quitter le théâtre parce que vous ne voudriez pas manquer quelque chose.”

je veux dire, je savais que ça allait arriver. Je vous ai tous dit de ne pas quitter le théâtre parce que vous ne voudriez pas manquer quelque chose. 🍑 – Après la collision du film (@aftermovie) 2 septembre 2020

J’ai enfin vu les fesses du héros Fiennes Tiffin HAHAHSHSJAHAJJAHAHAHAHS – krystel camil (@krysteljcsn) 2 septembre 2020

NAKED BUM HARDIN’S NAKED BUM HARDIN’S NAKED BUM HARDIN’S NAKED BUM HARDIN’S NAKED BUM HARDIN’S NAKED BUM HARDIN’S NAKED BUM HARDIN’S NAKED BUM HARDIN’S NAKED BUM HARDIN’S NAKED BUM HARDIN BUM HARDIN NAKED BUM HARDIN NAKED BUM HARDIN NAKED BUM HARDIN pic.twitter.com/LSrVyIt2jM – ᴋʜᴀᴇʟ (@ etherealh0e) 23 août 2019

Si vous voulez voir la scène complète dans toute sa splendeur, Après notre collision est disponible pour regarder dans les cinémas au Royaume-Uni et en Europe maintenant. Les fans américains devront attendre le 2 octobre pour le voir.

