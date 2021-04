Devenez la prochaine sensation virale lorsque Youtubers Life 2 arrive en 2021

Avez-vous déjà pensé à faire les choses en grand sur YouTube? Voici la chose: vous n’avez pas besoin de microphones, de caméras et de lumières coûteux – vous avez juste besoin d’une copie de Youtubers Life 2. De la sécurité de cette suite à venir au populaire sim créateur de contenu, vous pouvez découvrir si vous avez ce qu’il faut faire exploser en ligne.

Le jeu original avait ses défauts, mais était assez addictif et a attiré un public étonnamment important; il s’est vendu à 1,4 million d’exemplaires à ce jour. La suite devrait sortir sur les consoles PlayStation en 2021, bien qu’il ne soit pas précisé si elle sera sur PS5, PS4 ou les deux.

Alors, quelle est la suite apportée à la table? Youtubers Life 2 s’appuiera sur l’original avec beaucoup plus d’options de création de contenu, vous permettant de faire des critiques, des vidéos de gameplay et de speedrun, ainsi que des déballages et des interviews. Un nouveau mécanisme de tendances verra les sujets populaires fluctuer au jour le jour, et les statistiques des abonnés et des vidéos vous donneront un meilleur aperçu de vos statistiques. La suite présentera également plus d’options de personnalisation pour votre personnage, sa maison et sa configuration. Enfin, les relations avec les PNJ seront plus profondes et introduiront de nouvelles séries de quêtes.

Apparemment, il y a beaucoup plus à partager dans les mois à venir, donc si vous êtes intéressé par la suite, l'éditeur Raiser Games a plus d'informations sur le chemin.