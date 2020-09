The Boys Saison 2: Second Souffle, la recap !

Un épisode de The Boys qui semble quelque peu transitoire en termes de rythme finit par être en fait assez important en termes d’arc narratif de cette saison. Il est clair maintenant que Stormfront, le nouveau membre des Sept, ne sera pas l’anti-héros dur à cuire que tout le monde aime parce qu’elle dit la vérité. En fait, elle va rivaliser avec Homelander pour le titre de personnage le plus sociopathe de la série. Après avoir tué le frère de Kimiko, Kenji, d’une manière brutale qui inclut une épithète raciste, même Homelander semble réaliser qu’il y a un nouveau fou dans le grand fauteuil de sa version de la Ligue de la Justice. Il est difficile de dire qui tire le plus de poignards sur Stormfront dans les dernières scènes de l’épisode, Homelander à l’événement ou Kimiko à la maison ? Il y a de fortes chances que l’un d’entre eux finisse par tuer notre nouveau héros.

Quant à ce sentiment de transition, il s’explique en partie par le fait que l’écriture de cet épisode est tellement centrée sur un seul récit, qu’elle fait intervenir des fils d’intrigue auparavant séparés comme la quête d’Annie et Hughie pour exposer la vérité sur le composé V avec le plan de relance de la carrière des Deep et l’entrée clandestine dans le pays du puissant frère de Kimiko, Kenji. Une grande partie de ce qui a été mis en place cette saison, y compris l’émergence de Stormfront, se heurte littéralement dans cet épisode, fermant certaines boucles laissées ouvertes depuis la saison dernière et préparant le terrain pour ce qui va suivre dans les cinq prochains épisodes (qui seront présentés en première chaque semaine le vendredi à partir de maintenant).

Tout commence avec Hughie sur un bateau où les Boys cachent Kenji, se préparant à le livrer en échange d’informations sur l’emplacement de Becca et Ryan Butcher. Hughie vit un moment existentiel, espérant avoir un second souffle comme le gamin dans la vidéo de Billy Joel qu’il regarde. Butcher essaie sa version des excuses, que Hughie salue avec sa version du coup de poing. Le jeu physique est ici excellent, car Jack Quaid semble se faire plus de mal que Karl Urban, qui réagit plus que tout autre chose par un étonnement quizzatoire.

Alors que Kimiko essaie de convaincre son frère de se mettre sous la protection du gouvernement, les Sept se voient proposer le scénario d’un nouveau projet de film horrible intitulé Dawn of the Seven. La reine Maeve remarque que A-Train semble être sur le point de s’évanouir, ce qui revient sans cesse dans cet épisode. Est-ce encore son rétablissement ? Quelque chose d’autre provoque ce qui ressemble à des crises de panique ? Stormfront reproche au scénariste d’avoir réduit tous les rôles féminins à « des salopes d’Hitchcock inconnaissables ou des putains de Michael Bay », ce qui est une belle réplique.

Tout le monde à Vought et dans les Sept va avoir plus de soucis qu’une réécriture : Les nouvelles sur les casses du Compound V. Les super-héros ne naissent pas, ils sont fabriqués dans un laboratoire et leurs parents sont souvent payés pour que leurs enfants deviennent des expériences. Tout le monde à Vought semble paniquer alors que les actions s’effondrent et que des poursuites judiciaires sont menacées, mais Stan Edgar a un plan. Il semble clair maintenant qu’Edgar était derrière la contrebande de Kenji, un « super-terroriste » conçu pour donner à son équipe de super-héros un méchant à vaincre. Edgar implantant le chaos dans les rues et provoquant une violence littérale afin d’être le seul à pouvoir faire le ménage ressemble un peu à un commentaire politique moderne ; lisez ce que vous trouverez dans les similitudes avec les campagnes actuelles de 2020.

Loin de tout ce drame, pour l’instant, Homelander continue de jouer ses jeux de pouvoir avec Becca et Ryan. Tout d’abord, il pousse littéralement Ryan du toit, en essayant de l’encourager à utiliser son pouvoir pour voler. Cela ne fonctionne pas, bien que Ryan se relève sans se blesser. Ce qui pousse Homelander Jr. à exprimer ses pouvoirs est beaucoup plus émotionnel : quand papa attrape le poignet de maman. Défendant sa mère, Ryan pousse le Capitaine Unamerica au sol et ses yeux deviennent rouges. C’est en quelque sorte ce que Homelander voulait depuis le début. Il est si vilain.

Pendant ce temps, le Deep, après avoir raconté qu’il entendait des poissons rouges qui suppliaient d’être sauvés et qu’il ne pouvait pas s’approcher d’un homard rouge, est encouragé à revenir au Seven. Carol et Eagle the Archer lui disent qu’il est temps de parler au chef de l’Église du Collectif et ensuite « d’aller sur place et d’être un héros ».

Après une rencontre brutale avec un hélicoptère de la police de New York, Butcher et la bande s’enfuient vers le rivage pour être attaqués par des requins. C’est l’abîme ! C’est son moment de héros ! Comment a-t-il su où ils étaient ? Y a-t-il un lien entre Grace, le contact de Billy, et l’église ? Il n’y a pas de temps pour cela car Deep lance des animaux de l’océan sur sa cible, plantant une baleine géante entre eux et le collecteur d’eaux pluviales vers lequel ils fuient. Le boucher conduit son bateau à travers la baleine dans une scène à la physique douteuse (le bateau ne risquerait-il pas d’être endommagé ?) mais au genre d’effets noueux que les fans de cette série adorent. Cela permet à Quaid de rester littéralement hébété dans les entrailles d’une baleine et à Urban de l’appeler Pinocchio. Après tout, Hughie ne souhaite-t-il pas lui aussi être un vrai garçon ?

La bande s’enfuit dans le collecteur d’eaux pluviales juste avant que le reste des Sept n’arrive sur les lieux. Annie se confronte à l’Abîme, disant que ce qu’il a fait est impardonnable. Il parle de « renouveler sa lumière », mais Annie dit qu’elle ne le laissera jamais revenir. La scène se termine par un Homelander qui qualifie de dégoûtante la branchie du Deep, et l’on se demande s’il y a une voie pour que cet Aquaman Lite revienne dans le groupe. Et s’il finit par vendre les Sept au lieu de les rejoindre ? Ou s’il se range du côté de Billy and the Boys ?

L’essentiel de l’action se déroule dans les tunnels de drainage, où le A-Train est toujours sur le point de s’évanouir et où Starlight tombe sur Hughie. Elle le fait revenir à la charge alors que le Homelander sort de l’ombre. Il ordonne à Annie de le tuer, mais Billy intervient. C’est une belle réunion de personnages majeurs qui sont typiquement segmentés dans leurs propres arcs. La série ne met pas souvent Homelander, Annie, Hughie et Billy dans le même espace, donc c’est plutôt sympa d’avoir ça si tôt dans la saison. Elle se termine par le sauvetage de Hughie par Kenji, qui s’enfuit par le trou qu’il vient de créer au-dessus d’eux.

Et c’est là que Stormfront entre en scène et peut enfin montrer ses pouvoirs. Elle fait exploser Kimiko et Kenji autour de certains appartements (les dommages collatéraux doivent être importants), et la poursuite se déplace vers le toit. Au début, Kenji s’est échappé, mais il revient pour sauver sa soeur. C’est alors que Stormfront lui déchire littéralement les mains en deux et lui fait ouvrir les yeux pour qu’elle puisse « voir la lumière s’éteindre » alors qu’elle le tue brutalement. Et quiconque pensait que Stormfront pouvait être un bon gars qui démantèle les Sept de l’intérieur apprend qu’elle ne l’est certainement pas.

De retour dans des espaces plus calmes, Stan Edgar donne une conférence de presse niant toute connaissance du composé V et jetant Stillwell sous le bus. Comme un politicien, il se concentre sur l’attaque de Kenji, le « super-terroriste ». Il a contribué à insuffler la peur et a ensuite envoyé son nouveau héros pour la réparer. Et finalement, Stormfront entre en scène. Elle est le nouveau visage des Sept. Que Dieu nous aide tous.