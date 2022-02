Stockage direct dans Windows 11 : qu’y a-t-il réellement derrière ?

La fonctionnalité de stockage direct de Windows 11 est une aubaine potentielle pour les joueurs. La fonctionnalité connue de la Xbox Series est destinée à garantir que les jeux PC fonctionnent mieux à l’avenir et permettent ainsi des graphismes plus complexes. Ici, vous pouvez découvrir comment fonctionne le stockage direct et ce dont vous avez besoin.

Les graphismes des jeux deviennent de plus en plus complexes

Peu importe que ce soit « Assassin’s Creed Valhalla », « Cyberpunk 2077 » ou « Elden Ring »: les mondes de jeu deviennent de plus en plus grands et complexes. Ils sont souvent remplis de milliers d’objets et de personnages et doivent toujours traverser l’écran sans aucun temps de chargement visible.



Les mondes de jeu comme celui de « Assassin’s Creed Valhalla » deviennent de plus en plus complexes.



Image : © Ubisoft/Capture d’écran 45secondes.fr 2020



Les mondes de jeu ouverts ne sont pas seulement un défi pour la carte graphique, qui doit restituer et afficher ces mondes gigantesques, mais aussi pour la mémoire. Après tout, les données graphiques requises doivent également être transmises du disque dur ou du SSD à la carte graphique le plus rapidement possible.

Plus les mondes du jeu deviennent grands et plus ils contiennent de détails, plus tout devient difficile. Car le chemin qu’un fichier de texture doit parcourir du disque dur à la carte graphique est assez long.

Pourquoi le stockage direct deviendra indispensable à l’avenir

Afin de comprendre ce que fait une technologie comme Direct Storage, il est d’abord important de comprendre le calcul graphique traditionnel sans Direct Storage :

Fondamentalement, les données pour les graphiques, c’est-à-dire pour les textures ainsi que les modèles de polygone et de lumière, sont stockées sur le disque dur. Idéalement, il devrait s’agir d’un SSD afin que ces données soient accessibles le plus rapidement possible. Pour économiser de l’espace de stockage, les données sur le disque dur sont compressées. Cependant, pour que la carte graphique puisse les traiter, ils doivent d’abord être décompressés.

Lorsqu’un jeu est lancé, un logiciel demande un nom L’interface de programmation d’applications (API) prend ces données et les charge du disque dur dans la mémoire vive (RAM) de l’ordinateur. De là, ils sont ensuite transmis au processeur (CPU), qui s’occupe de la décompression.



Les fichiers graphiques doivent généralement être décompressés par le processeur avant de se retrouver dans la VRAM de la carte graphique.



Image : © ALLUMER 2022



Ensuite, les données graphiques décompressées par le CPU sont chargées dans la mémoire vidéo (VRAM) de la carte graphique et ce n’est qu’alors que la carte graphique peut y accéder et restituer les graphismes du jeu.

Tout ce processus se produit constamment et en quelques millisecondes pendant la lecture. Néanmoins, les données graphiques doivent couvrir une distance relativement longue du SSD à la carte graphique, en faisant le détour par la RAM et le CPU. Des goulots d’étranglement peuvent survenir à divers endroits, ce qui, dans les jeux en monde ouvert, par exemple, garantit que certains objets apparaissent soudainement dans l’image ou que les textures sont visiblement rechargées. Le stockage direct est chargé de garantir que les données graphiques passent du SSD à la carte graphique beaucoup plus rapidement à l’avenir.

Fonctionnement du stockage direct

Le stockage direct est une API dite de bas niveau qui garantit que les données compressées sont transmises directement du SSD NVMe via la mémoire principale à la carte graphique à l’avenir. Les données se retrouvent compressées dans la VRAM de la carte graphique et sont ensuite décompressées directement par celle-ci.



Grâce au Direct Storage, la carte graphique peut décompresser elle-même les fichiers graphiques.



Image : © ALLUMER 2022



L’astuce est que Direct Storage contient une technique de décompression qui fonctionne avec la carte graphique elle-même – et beaucoup plus rapide que si le CPU devait prendre en charge cette tâche. Le logiciel garantit ainsi que les données sont traitées beaucoup plus rapidement par la carte graphique et affichées à l’écran.

Comment le stockage direct change les graphismes de jeu

Les développeurs de jeux peuvent tirer de nombreux avantages d’une technique telle que le stockage direct. D’une part, les temps de chargement d’un jeu optimisé pour le stockage direct peuvent être considérablement réduits. De plus, les objets apparaissant soudainement dans l’image et le rechargement des textures pourraient enfin appartenir au passé dans le futur. Cependant, la mémoire vidéo de la carte graphique doit être suffisamment grande et rapide pour cela.

Mais ce qui est encore plus important pour l’avenir, c’est que les développeurs disposant d’une telle technologie aient la possibilité de créer des mondes de jeu beaucoup plus grands et, surtout, plus détaillés. Le stockage direct pourrait ainsi devenir la pierre angulaire des graphismes de jeu de nouvelle génération.

Le stockage direct a ces exigences système

Le stockage direct fait partie intégrante de Windows 11. Cependant, certaines exigences matérielles doivent également être remplies pour que la technologie fonctionne. L’une des conditions préalables est un SSD NVMe avec une taille de mémoire d’au moins 64 Go. Les jeux qui doivent bénéficier du stockage direct doivent y être sauvegardés.

Une carte graphique prenant en charge DirectX 12 et Shader model 6.0 est également requise. Cela inclut également les anciens modèles de la Série AMD Radeon RX400 ou série Nvidia GeForce GTX 10.

