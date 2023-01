Le mariage entre Samsung et Qualcomm va plus loin : en 2024 il y aura un "Muflier pour Galaxy" exclusif

Ce n’est pas encore officiel, mais ils nous disent qu’un programme appelé « Snapdragon Mobile Platform for Galaxy » est en cours et nous apportera des chipsets Qualcomm exclusifs pour Samsung.

Qualcomm et Samsung ont découvert que la vie est meilleure lorsque nous sommes mélangés.

Les puces Samsung Exynos 2200 n’étaient pas bonneset que depuis le début, ils étaient derrière le Snapdragon 8 Gen1 de Qualcomm était un frein tout au long du parcours 2022 pour un Samsung qui, en outre, a vu comment la lithographie 4 nanomètres de TSMC les surpassait de loin en supprimant les couleurs et en faisant passer en toute sécurité au géant de la stratégie sud-coréen pour cette annee.

Sans surprise, il semble que la firme de Séoul a renoncé à ses Exynos au moins dans la coupe plus primeet après des années de plaintes et de demandes des utilisateurs, tous les Samsung Galaxy S profiteront du Snapdragon 8 Gen2 également avec une variante vitaminée et exclusive rien que pour eux.

En fait, c’est que si la puce haut de gamme de Qualcomm a un maquette SM8550-AB pour tous les vaisseau amiral présenté à ce jour d’autres constructeurs, Dans le cas de Samsung, on parle de Qualcomm SM8550-AC qui sont effectivement exclusifs et ont leur propre CPU légèrement overclocké gagner en puissance au prix de températures plus élevées et d’une plus grande consommation d’énergie.

En 2024, il y aura un « Muflier pour Galaxy » développé entre Qualcomm et Samsung

En tout cas ici Nous sommes venus parler du Galaxy S24 avant même que le Galaxy S23 ne soit présenté, alors comme les amis de GSMArena l’avaient anticipé, nous devons confirmer que Le mariage entre Samsung et Qualcomm ne restera pas éphémèremais cela continuera dans le temps et va nous en apporter un « Plate-forme mobile Snapdragon pour Galaxy » qui sera exclusif mais reste inédit pour le moment.

En effet, le filtrage @UniverseIce nous a dit que TM RohPrésident et Business Director de MX (Mobile eXperience) chez Samsung Electronics, parlerons de cette plateforme dans le prochain Unpackedoffrant plus de détails sur ce que seront les prochaines puces de coupe plus prime de Samsung, conçu avec Qualcomm basé sur le Snapdragon 8 Gen3 selon toute probabilité.

Il reste encore beaucoup de choses à confirmer, mais il semblerait qu’en 2024 nous verrons une nouvelle « Snapdragon Mobile Platform for Galaxy » qui permettra à Samsung de profiter du meilleur de Qualcomm également exclusivement adapté pour son Galaxy.

Il reste à attendre et à voir Que nous dit Samsung sur ces accords ?et que pouvons-nous attendre de avenir d’exynos Maintenant que vos téléphones et tablettes vaisseau amiral Ils ont déjà tout misé sur Qualcomm.

Il restera également à se demander si l’exclusivité de ce Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550-AC sera permanent et si le Snapdragon 8+ Gen2 aura quelque chose à voir avec cette édition overclocké que Samsung appréciera dès le début, lorsqu’il y sera présenté au second semestre.

Beaucoup dans les airs, mais très intéressant, donc pour l’instant On va se contenter du fait que Samsung a finalement abandonné son Exynos vilipendé et permet à tous les utilisateurs du monde entier d’acheter le modèle le plus performant de leurs mobiles vaisseau amiral.

