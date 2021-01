Comment faire du vitrail dans Minecraft

Vous trouverez ici le guide d’artisanat le plus à jour pour savoir comment fabriquer chaque bloc de vitrail dans Minecraft.

Comment fabriquer du verre dans Minecraft

Avant de pouvoir fabriquer du vitrail, vous devez d’abord fabriquer du verre ordinaire; rendre régulier Minecraft verre, vous aurez besoin de sable et de beaucoup de sable! Cela dit, va prendre une pelle et ramasser du sable; si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez trouver du sable, le plus souvent, près des sources d’eau.

Par exemple, si vous voyez l’océan ou une rivière, il y a de fortes chances que du sable se cache à proximité. Parallèlement à cela, vous pouvez toujours essayer le biome du désert dans votre monde de jeu pour des raisons évidentes. Une fois que vous avez le sable, ramenez-le dans votre four, jetez-le avec du charbon et vous obtiendrez les blocs de verre dont vous avez besoin.

Une fois que vous obtenez des blocs de verre, vous pouvez ensuite fabriquer des vitraux avec huit blocs de verre et un colorant. Si vous continuez à lire, vous découvrirez comment fabriquer chaque vitrail dans Minecraft; De plus, s’il y a un vitrail spécifique que vous voulez savoir faire, consultez notre table des matières ci-dessous.

Comment faire du vitrail rouge dans Minecraft

Pour fabriquer des vitraux rouges, vous devrez suivre la recette artisanale standard pour tous les vitraux. Placez huit blocs de verre dans chaque emplacement de table d’artisanat sauf celui du milieu; jeDans la fente du milieu, vous devrez placer un colorant rouge.

Si vous ne le savez pas déjà, vous pouvez fabriquer du colorant rouge en plaçant l’un des matériaux suivants ci-dessous dans une table d’artisanat.

Betterave: Vous pouvez trouver des betteraves dans les fermes des villages du désert et de la forêt.

Rosier: Des roses poussent dans le biome forestier .

Tulipe rouge: Toutes les tulipes peuvent être récoltées dans les biomes des forêts de fleurs et des plaines

Coquelicot: Pour obtenir des coquelicots, vous pouvez soit tuer des golems, soit les trouver poussant dans la plupart des biomes.

Comment faire du vitrail orange dans Minecraft

En descendant, pour faire du vitrail orange, vous devrez à nouveau suivre la même recette artisanale que le vitrail rouge. Placez huit blocs de verre tout autour du bord de la table d’artisanat et laissez la fente du milieu pour le colorant orange.

Pour fabriquer du colorant orange, vous devrez utiliser l’un des matériaux énumérés ci-dessous.

Comment faire du vitrail jaune dans Minecraft

Le prochain sur la liste est le vitrail jaune; la même chose que la dernière fois, vous aurez besoin d’un colorant jaune pour fabriquer ce vitrail. Placez huit blocs de verre dans le même motif que le dernier, puis le colorant dans la fente du milieu.

Vous pouvez utiliser l’un des objets ci-dessous pour fabriquer du colorant jaune à l’intérieur d’une table d’artisanat.

Pissenlit: Vous pouvez trouver ces fleurs dans n’importe quel biome herbeux.

Tournesol: Les tournesols apparaissent dans un biome rare appelé plaines de tournesol

Comment faire du vitrail blanc dans Minecraft

Ensuite, pour fabriquer du vitrail blanc, vous avez besoin de huit blocs de verre et d’un colorant blanc; placez le colorant dans la fente du milieu et les huit blocs de verre autour. Si vous avez encore besoin du colorant blanc, vous pouvez le fabriquer avec les éléments de la liste ci-dessous.

Muguet: Vous obtenez cette fleur en la visitant et en la récoltant dans les biomes ci-dessous. Forêt de bouleaux Birch Forest Hills Forêt de fleurs

Farine d’os: Vous pouvez faire de la farine d’os en plaçant plusieurs articles dans un composteur ou en broyant des os.

Comment faire du vitrail gris clair dans Minecraft

Vous connaissez la perceuse, pour faire du vitrail gris clair, vous aurez besoin de huit blocs de verre et d’un colorant gris clair. Placez les huit blocs de verre sur les fentes touchant l’extérieur de la table d’artisanat, puis placez le colorant dans la fente du milieu.

Pour fabriquer un colorant gris clair, vous devrez utiliser l’une des combinaisons de colorants ci-dessous.

Recette de colorant gris clair Combo One

Recette de colorant gris clair Combo deux

Recette de colorant gris clair Combo trois

Vous pouvez également faire un colorant gris clair avec les fleurs énumérées ci-dessous; pour fabriquer avec eux, placez simplement les fleurs n’importe où dans une table d’artisanat.

Oxeye Daisy: Vous pouvez trouver cette fleur dans le biome des plaines.

Tulipe blanche: Toutes les tulipes peuvent être récoltées dans les biomes des forêts de fleurs et des plaines.

Azure Bluet: Pour obtenir cette fleur, consultez le biome des plaines.

Comment faire du vitrail gris dans Minecraft

Pour faire du vitrail gris. vous devrez le fabriquer avec huit blocs de verre et un colorant gris. Rassemblez tous les matériaux nécessaires, puis placez les huit blocs de verre sur les fentes extérieures d’une table d’artisanat, puis le colorant dans l’espace du milieu.

Si vous ne savez pas comment faire du colorant gris, vous pouvez le faire avec les éléments énumérés ci-dessous.

Comment faire du vitrail cyan dans Minecraft

Pour fabriquer des vitraux cyan, vous devrez suivre la recette artisanale standard pour tous les vitraux. Placez huit blocs de verre dans chaque emplacement de table d’artisanat sauf celui du milieu; vous devrez placer le colorant cyan dans la fente du milieu.

Pour fabriquer de la teinture cyan, vous aurez besoin de l’un des objets ci-dessous placé à l’intérieur d’une table d’artisanat.

Comment faire du vitrail violet dans Minecraft

Pour fabriquer du vitrail violet, vous devrez placer huit verres et un colorant violet à l’intérieur d’une table d’artisanat en utilisant la recette d’artisanat standard.

Voici les matériaux dont vous aurez besoin pour fabriquer du colorant violet

Comment faire du vitrail magenta dans Minecraft

En bref, pour fabriquer du vitrail magenta, vous aurez besoin de huit verres et d’un colorant magenta placés à l’intérieur d’une table d’artisanat. Vous devrez placer huit verres dans chaque fente de l’artisanat, mais celui du milieu, celui du milieu, vous mettra le colorant.

Vous pouvez fabriquer du colorant magenta en combinant les colorants suivants dans une table d’artisanat.

Recette Magenta Combo One

Deux rouges

Un bleu

Un blanc

Recette magenta combo deux

Un bleu,

Un rouge.

Un rose

Recette Magenta Combo Trois

Vous pouvez également fabriquer du colorant magenta en plaçant simplement les fleurs suivantes dans une table d’artisanat.

Lilas: Si vous voulez trouver des fleurs de lilas, recherchez des biomes forestiers.

Allium: Vous pouvez trouver ces fleurs dans les biomes forestiers.

Comment faire du vitrail brun dans Minecraft

Pour faire n’importe quel vitrail dans Minecraft, vous devez suivre le format standard; huit verres et un colorant. Si vous voulez un vitrail brun, vous devrez utiliser un colorant brun.

Cela dit, placez tous les matériaux à l’intérieur d’une table d’artisanat; placez le verre dans chaque fente mais au milieu, au milieu, vous devrez mettre le colorant brun. En remarque, si vous ne savez pas comment fabriquer du colorant brun, vous pouvez le faire avec des fèves de cacao.

Comment faire du vitrail rose dans Minecraft

Pour fabriquer du vitrail rose, vous devrez placer un colorant rose avec huit blocs de verre à l’intérieur d’une table d’artisanat. Rassemblez tous ces matériaux et placez-les dans une table d’artisanat comme le montre notre image.

Si vous ne savez pas comment fabriquer du colorant rose, vous pouvez le faire avec l’un des matériaux énumérés ci-dessous.

Teinture rouge et Teinture blanche

Pivoine: Ces fleurs se reproduisent dans la plupart des biomes forestiers; recherchez-y si vous voulez les trouver.

Tuilps: Toutes les tulipes peuvent être récoltées dans les biomes des forêts de fleurs et des plaines.

Comment faire du vitrail noir dans Minecraft

Pour fabriquer du vitrail noir, vous aurez besoin de huit blocs de verre et d’un colorant noir, tous placés à l’intérieur d’une table d’artisanat; placez les huit blocs de verre tout autour de l’extérieur de la table, puis le colorant dans la fente du milieu.

Pour fabriquer du colorant noir, vous aurez besoin de l’un des matériaux énumérés ci-dessous.

Sac d’encre: Pour obtenir des sacs d’encre, vous devez chasser les calmars dans l’océan.

Fleur de Wither: pour obtenir une fleur, vous devez attendre qu’un garrot tue une foule; la fleur apparaîtra peu de temps après.

Comment faire du vitrail bleu dans Minecraft

Faire du vitrail bleu dans Minecraft est facile; il suit la même recette que tous les vitraux du jeu, huit blocs de verre et un colorant. Pour fabriquer du vitrail bleu, placez huit blocs de verre et un colorant bleu à l’intérieur d’une table d’artisanat, avec le colorant dans la fente du milieu.

Si vous ne saviez pas comment fabriquer du colorant bleu, vous pouvez le fabriquer avec les matériaux suivants.

Bleuet: Pour obtenir des bleuets, vous devrez rechercher des biomes de forêt et de plaine dans le jeu.

Lapis lazuli : Pour obtenir du Lapis Lazuli, vous devrez extraire du minerai de lapis-lazuli et le faire fondre dans un four.

Comment faire du vitrail bleu clair dans Minecraft

Pour fabriquer un vitrail bleu clair, vous aurez besoin de huit blocs de verre et d’un colorant bleu clair. Vous devrez les placer tous dans le même format que tous les colorants colorés, huit blocs de verre dans toutes les fentes sauf le milieu; vous placerez le colorant dans l’espace du milieu. Pour fabriquer un colorant bleu clair, utilisez l’un des matériaux énumérés ci-dessous.

Comment faire du vitrail vert dans Minecraft

Pour fabriquer du vitrail vert, vous devrez utiliser huit blocs de verre et un colorant vert; placez les blocs de verre dans chaque fente, mais dans celui du milieu, vous devrez mettre le colorant vert dans l’espace du milieu. Vous pouvez également faire du colorant vert, avec des cactus que vous pouvez trouver dans les biomes du désert.

Comment faire du vitrail à la chaux dans Minecraft

En bref, pour fabriquer un vitrail à la chaux, vous aurez besoin de huit blocs de verre et d’un colorant à la chaux placés à l’intérieur d’une table d’artisanat. Vous devrez placer huit verres dans chaque fente de l’artisanat, mais celui du milieu, celui du milieu, vous mettra le colorant.

Comment faire des vitraux dans Minecraft

Une fois que vous avez fabriqué des vitraux de n’importe quelle couleur, vous pouvez les transformer en vitraux en utilisant la recette ci-dessous.

Une fois que vous avez fabriqué des vitraux de n'importe quelle couleur, vous pouvez les transformer en vitraux en utilisant la recette ci-dessous.