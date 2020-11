L’épouse de Michael J. Fox: Qui est Tracy Pollan?

Personne n’appelle Michael J. Fox Chicken, mais quelqu’un l’appelle « My Husband » – sa femme, Tracy Pollan, bien sûr!

«Chaque jour, nous avons quelque chose dont nous rions pendant deux bonnes minutes», a déclaré Marty McFly – désolé, Michael J. Fox – à propos de leur relation.

Ses récents problèmes de santé ont inspiré ses nouveaux mémoires, Pas le temps comme l’avenir: un optimiste considère la mortalité.

En plus de sa relation avec sa santé, le livre révèle comment lui et sa femme ont réussi à rester ensemble tout au long de la vie.

Qui est la femme de Michael J. Fox, Tracy Pollan?

Tracy Pollan est née le 22 juin 1960, ce qui fait d’elle un Cancer.

Née et élevée à Long Island, New York, elle a grandi pour devenir actrice et productrice pour l’industrie du cinéma et de la télévision.

En tant qu’actrice, elle est surtout connue pour ses apparitions dans Bon deuil, Moyen, 1er à mourir, Lumières vives, grande ville, Law & Order: Unité spéciale des victimes, Belles choses, Un étranger parmi nous, Les Kennedy du Massachusetts, Terre promise, et Bébé c’est toi. Elle a été productrice exécutive pour Anna dit.

Quel âge a Tracy Pollan?

Actuellement, elle a 60 ans.

Quelle est la valeur nette de Tracy Pollan?

Sa valeur nette est de 65 millions de dollars.

Pollan a rencontré sa meilleure amie, Jennifer Gray, dans son enfance.

Elle et le Sale danse star rencontrée à la Dalton School de New York.

La mère de Pollan était une ancienne chroniqueuse pour New York magazine. Actuellement, elle écrit pour Gourmet.

Le frère aîné de Tracy Pollan, Michael Pollan, est professeur de journalisme à l’école supérieure de journalisme de l’Université de Californie à Berkley. Il a écrit deux livres: Le dilemme d’Omnivore et Botanique du désir. Elle a également deux sœurs.

Comment Michael J. Fox et Tracy Pollan se sont-ils rencontrés?

Les tourtereaux se sont d’abord croisés les yeux quand elle a auditionné pour Liens familiaux. Cela a finalement conduit au verrouillage des lèvres.

Elle a travaillé sur Liens familiaux pendant une saison mais en 1987, les deux se sont reconnectés lorsqu’ils ont tous deux décroché un rôle dans le film Lumières vives, grande ville.

Ce qui a commencé comme une simple date de déjeuner a conduit à une alliance! Fox lui a demandé sa main en mariage en 1988.

Qui est Sam Michael Fox?

Sam Michael Fox est le fils aîné et unique de Tracy Pollan et Michael J. Fox.

Il est né le 30 mai 1989, ce qui fait de lui un Gémeaux.

Qui sont les autres enfants de Tracy Pollan et Michael J. Fox?

Ensemble, le couple a quatre enfants. Viennent ensuite leurs jumelles, Aquinnah Kathleen et Schuyler Frances. Ils sont nés le 15 février 1995, ce qui les rend jumeaux Verseau.

Pollan a donné naissance à leur plus jeune enfant à l’âge de 41 ans. Annabelle Fox est née le 3 novembre 2001, ce qui fait d’elle une Scorpion.

Avant Michael J. Fox, elle sortait avec Kevin Bacon.

Kevin Bacon et Pollan se sont rencontrés en se produisant ensemble dans un spectacle Off-Broadway. C’était dans les années 80, pas dans le futur.

À l’époque, Bacon et Pollan ont gardé leur relation sur le DL. La plupart des acteurs et de l’équipe n’avaient aucune idée qu’il s’agissait d’un objet.

Quel âge a Michael J. Fox?

Michael J. Fox a actuellement 59 ans. Il est né le 9 juin 1961 au Canada, ce qui en fait un Gémeaux.

Qui est la famille de Michael J. Fox?

Michael J. Fox a été élevé par sa mère et son père, Phyllis et William Fox.

Il a un frère, Steven, et trois sœurs, Kelli, Karen et Jacki.

À l’âge de 10 ans, la famille Fox a déménagé à Vancouver, après que son père ait réintégré le Corps des transmissions de l’armée canadienne.

Quelle est la valeur nette de Michael J. Fox?

La valeur nette de Michael J. Fox est de 65 millions de dollars.

Les films de Michael J. Fox sont emblématiques.

Séparé de Retour vers le future Trilogy, Michael J. Fox est surtout connu pour avoir joué Spin City, The Frighteners, Stuart Little, The American President, Atlantis: The Lost Empire, Blue in the Face, et Pour l’amour ou l’argent.

Le nouveau livre de Michael J.Fox devrait être disponible pour publication le 17 novembre 2020.

Pas le temps comme l’avenir: un optimiste considère la mortalité est publié avec Macmillian.

