Après Cocaine Bear vient l’attaque Meth Gator

Cocaine Bear est un titre accrocheur qui a créé beaucoup de buzz sur Internet et maintenant vous pouvez également vous attendre à voir l’attaque Meth Gator menée par The Asylum.

©GettyUn crocodile dans son habitat

Ours cocaïne est un film inspiré d’événements réels sur un ours qui trouve une cargaison de cocaïne, consomme la drogue et déchaîne un carnage dans une petite ville du Kentucky où un groupe d’habitants et de touristes doivent unir leurs forces dans l’espoir de survivre au massacre. Le film est déjà sorti aux États-Unis et a un taux d’acceptation de 70% par les critiques en Tomates pourries et un solide 75% d’audience.

La vérité est que c’est une bande avec un titre frappant, Elizabeth Banks dans le fauteuil du réalisateur en plus d’être le dernier film auquel l’acteur populaire a participé Ray Liotta avant sa disparition, tous les condiments pour faire de cette histoire d’ours ivre une vraie réussite. Bien sûr, de nouvelles intrigues inspirées du film arriveraient.

Le crocodile qui copie un ours drogué

De cette façon, nous pouvons parler d’un nouveau projet de L’asilele studio responsable de l’étonnante franchise sharknado cela n’a pas empêché le public fascinant du monde entier à chaque nouvelle entrée qui ajoutait de plus en plus d’éléments fantastiques à une histoire vraiment ridicule mais qui, de manière satirique, fonctionne parfaitement bien.

Il se passe probablement la même chose avec Attaque du Meth Gatorqui traduit en espagnol serait quelque chose comme L’attaque du crocodile à la méthamphétaminefaisant référence à l’un de ces animaux qui serait intoxiqué par cette drogue qui a également des caractéristiques stimulantes, c’est pourquoi on peut supposer que le lézard avec ses dents pointues sera prêt pour une frénésie de viande humaine.

Apparemment Attaque du Meth Gator serait en développement avant Ours cocaïne et selon IMDb le film de L’asile Il sortira en mai prochain. Le film, qui sera sûrement une sorte de comédie aux accents d’horreur, est réalisé par Christopher Ray avec des livres de Lauren Pritchard et Joe Roche. Y a-t-il plus de films avec des prédateurs stimulés par des substances psychoactives ?

