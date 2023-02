Ce que l’on sait de « Entrevías » – Saison 3

Après le succès des deux premières saisons de « Entrevías »une série espagnole classée dans le Top 10 de les productions Netflix les plus populaires dans 71 pays et restée dans le Top 10 des séries non anglophones les plus regardées sur cette plateforme pendant cinq semaines consécutives, Mediaset a décidé de renouveler la fiction pour un troisième opus.

La première saison de la fiction créée par David Bermejo et interprétée par José Coronado a réuni en moyenne 1 809 000 téléspectateurs sur Telecinco, une part de 16,4 %, tandis que la seconde a atteint 1,6 million et une part de 15,3 % selon les données partagées par VerTele.

« entrevias” a été la seule série espagnole sélectionnée au MIPTV 2022 Fiction Fresh TV. De même, José Coronado a reçu les éloges unanimes de la critique spécialisée et du public. Son renouvellement n’est donc pas une surprise.

José Coronado revient dans le rôle de Tirso Abantos dans la saison 3 de « Entrevías » (Photo : Mediaset Espagne)

CE QUE NOUS SAVONS SUR LA SAISON 3 DE « ENTREVÍAS »

La troisième saison de « entrevias” aura huit épisodes et reviendra aux heures de grande écoute sur TelecincoCependant, il n’a pas encore de date de sortie, mais il devrait arriver en 2023.

De plus, Natalia Dicenta, Michelle Calvó, Óscar Higares et Alex Medina font partie des interprètes qui rejoignent le casting dirigé par Jose Coronado, Luis Zahera, Nona Sobo et Felipe Londoño.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « ENTREVÍAS » ?

Selon la description de Telecinco« après les événements survenus dans le quartier à la fin de la deuxième saison de ‘entrevias‘, la vie de Tirso se passe bien : sa relation avec Gladys va de mieux en mieux, la quincaillerie est une affaire prospère et sa petite-fille Irène est sur le point d’accoucher.

Mais l’irruption dans le quartier de Maica, son ex-femme, va signifier un choc fort pour la famille, qui va débattre entre l’accepter ou le rejeter, et pour le quartier, puisque Maica, qui a travaillé pendant des années comme coopérante, a l’intention de lancer une fondation pour aider les membres de gangs à sortir de la rue, ce qui déclenchera de graves problèmes avec les gangs de rue dans lesquels Tirso sera obligé d’intervenir.

De son côté, Ezequiel se réveille d’un coma sans se souvenir de rien et va être contraint de mener une nouvelle vie loin de la police et des criminels. Mais même si le passé lui est étranger, il ne cessera de le pourchasser : Nata et ses sbires le remettront sous le feu des projecteurs et le nouveau commissaire de quartier, homme ambitieux et sans scrupules, verra en lui un obstacle à la réalisation de ses objectifs. . Dans cette nouvelle situation, l’ex-policier aura l’aide de sa filleule, une ancienne championne d’arts martiaux qui travaille comme chef de la sécurité dans une méga-discothèque et qui deviendra sa seule alliée..

Maica va compliquer la relation de Tirso et Gladys dans la saison 3 de « Entrevías » (Photo : Mediaset Spain)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « ENTREVÍAS 3″

José Coronado comme Tirso Abantos

Luis Zahera comme Ezequiel Fandino

Nona Sobo comme Irène

Felipe Londono comme Nelson

Laura Ramos comme Gladys

Manuel Tallafé comme Pepe

Itziar Atienza comme Amanda

Maria de Nati comme Nata

Manolo Caro comme Sanchis

Maria Molins comme Jimena Abantos

Natalia Dicenta dans le rôle de Maica, l’ex-femme de Tirso.

Michelle Calvó dans le rôle de Dulce, la filleule d’Ezequiel.

Óscar Higares dans le rôle de Romero, un nouveau commissaire prêt à tout pour progresser en politique.

Álex Medina dans le rôle de Tente, un jeune membre d’un gang qui sera un adversaire implacable et violent pour Tirso.