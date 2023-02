Sex/Life : à quelle heure la saison 2 débute sur Netflix

Netflix

La deuxième saison de Sexe/vie est sur le point de frapper Netflix. Découvrez à partir de quelle heure les nouveaux épisodes peuvent être vus.

©NetflixAdam Demos dans Sex/Life

C’est un fait! Après tant d’attente, la deuxième saison de Sexe/vie est plus proche que jamais. La série, avec Adam Demos et Sarah Shahi, sera présenté en première sur Netflix le 2 mars avec de nouveaux épisodes qui suscitent déjà de grandes attentes parmi les fans. Eh bien, la vérité est que la fin de la première partie a choqué tout le monde.

Il faut se rappeler que dans la première saison de Sexe/vie Billie finit par avouer son amour pour Brad et, en effet, dans la dernière scène, on la voit arriver à son appartement. Cependant, au-delà de cela, rien d’autre n’a été connu. Pour cette raison, la deuxième saison est devenue l’une des plus attendues par les téléspectateurs et maintenant elle est encore à venir.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, Sexe/vie revient non seulement avec de nouveaux épisodes, mais aussi avec de nouveaux personnages. De nouveaux membres rejoindront le triangle amoureux de Billie, Brad et Cooper pour tout changer. Bien sûr, pour l’instant, on ne sait pas quel rôle ils joueront, mais la vérité est qu’ils ont déjà attiré beaucoup d’attention de la part de ceux qui suivent l’histoire depuis le début.

Pourtant, pour l’instant, nous devrons attendre. Oui ok Les nouveaux épisodes de la série originale de Netflix ont déjà une date de première : le 2 mars, à quelques heures de sa sortie. En effet, comme pour chaque nouvel ajout au catalogue, le géant du streaming a fixé une heure exacte pour sa première.

À quelle heure Sexo/Vida 2 est-il diffusé en Amérique latine ?

Comme d’habitude, Netflix publiera les nouveaux épisodes de Sexe/vie à partir de 5 heures du matin dans chaque pays, à l’exception du Mexique, qui les mettra à disposition à partir de 2 heures du matin. Et, bien qu’il reste encore plus de 48 heures pour sa publication, on estime déjà que ce sera l’un des strips les plus réussis de l’année.

Malgré le fait que dans sa première édition, peu de spectateurs l’aient choisi, il a réussi à captiver tellement de monde que Netflix a réussi à le renouveler. De plus, il faut se rappeler que cette bande originale est devenue virale en raison de certaines scènes explicites d’Adam Demos lors de la première partie.

