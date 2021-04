Demi Lovato pose avec Bong pour marquer 4/20 après avoir dit qu’elle était «  California Sober  »

Demi Lovato a posé avec un bang alors qu’elle souhaitait à ses followers un « heureux 4/20 ».

La chanteuse de 28 ans a partagé quelques clichés sur sa page Instagram en l’honneur de la journée, après avoir récemment révélé qu’elle était « californienne sobre » après sa bataille contre sa dépendance.

Crédit: Instagram / @ ddlovato

L’usage récréatif du cannabis est légal dans 17 États, dont la Californie, où vit Lovato.

Dans les docuseries franches, Lovato a également parlé de sa première rechute en 2018.

«Je me suis retrouvé à une fête», dit-elle. « Je suis tombé sur mon ancien trafiquant de drogue de six ans auparavant – et les chances que cela se produise était fou – et il avait un sac de voyage, et je suis juste allé en ville. Je suis allé faire du shopping. »

Elle a admis: «J’ai essayé la méthamphétamine. Je l’ai mélangée avec du molly, avec du coca, de l’herbe, de l’alcool, de l’Oxycontin. Et cela seul aurait dû me tuer.

«Ce n’était que deux semaines avant que je ne sois initié à l’héroïne et au crack. J’ai commencé à consommer de la cocaïne à des fins récréatives, et évidemment, vous ne pouvez pas faire ça avec de l’héroïne avant d’en devenir accro.

Lovato a poursuivi en révélant qu’elle fume maintenant de l’herbe et boit «avec modération», mais qu’elle en a «fini avec les trucs qui vont me tuer».

Crédit: Instagram / @ ddlovato

Elle a déclaré: « J’ai appris que cela ne fonctionne pas pour moi de dire que je ne referai plus jamais ça. Je sais que j’en ai fini avec les trucs qui vont me tuer, non?

« Me disant que je ne peux jamais boire un verre ou fumer de la marijuana, j’ai l’impression que cela me prépare à l’échec parce que je suis un penseur en noir et blanc. Je me suis fait percer la tête pendant tant d’années qu’un verre était équivalent à une pipe à crack. «

Cependant, dans une interview, Lovato a averti que ce qu’elle faisait n’était pas nécessairement le bon choix pour les personnes en convalescence, avertissant que ce n’était pas une solution unique.

Parlant de son style de vie actuel, elle a déclaré à CBS Sunday Morning: « Je pense que le terme auquel je m’identifie le mieux est » California sobre « .

« Je ne me sens vraiment pas à l’aise pour expliquer les paramètres de mon rétablissement aux gens, parce que je ne veux pas que quiconque regarde mes paramètres de sécurité et pense que c’est ce qui fonctionne pour eux, parce que ce n’est peut-être pas le cas. »