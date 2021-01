Benny The Butcher fait équipe avec des projets de loi pour une nouvelle chanson et une nouvelle merch

Benny the Butcher a collaboré avec les Bills sur de nouveaux produits ainsi que sur un hymne d’équipe.

Benny the Butcher, originaire de Buffalo, fait équipe avec les Bills pour un nouvel hymne de l’équipe et une collection de produits dérivés qui est maintenant disponible en prévente sur le site officiel de l’équipe. Bennett Raglin / «Je suis allé le chercher même s’ils ne voulaient pas que je l’utilise @buffalobills @billsmafiapage», a écrit Benny dans un post Instagram taquinant la collaboration. Les Bills ont tweeté un extrait de la chanson sur leur compte officiel qui montre Benny en train de rapper depuis le terrain du Bills Stadium. Benny a discuté de son fandom Bills lors d’un épisode de Bills Pod Squad, plus tôt cette année. Il a expliqué que son dévouement avait décollé après avoir assisté à un match contre les Packers de Green Bay. « Le temps était terrible et c’était un vrai match, c’était un match vraiment parfait pour emmener ma mère », a-t-il déclaré. « Parce que nous ne voulions pas aller à un match où le soleil brillait. Nous voulions les éléments. Nous voulions un vrai match des Buffalo Bills. » Il a ajouté, de sa ville natale, que «Buffalo n’est pas un endroit avec de grandes lumières flashy. Tout est question de travail acharné. Mon travail acharné a brillé à travers tout. Découvrez le nouveau morceau de Benny. « Conversation Cost », avec Jonezy et Last Days, que le rappeur a abandonné hier. [Via]