Shudder’s The Apology: intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons

Malgré les décorations gaies et les lumières colorées, les vacances d’hiver ne sont pas nécessairement festives pour certaines personnes. Le froid mordant, la présence occasionnelle d’alcool et l’obligation d’interagir avec la famille peuvent être un peu trop à gérer en même temps. Le décor enneigé de décembre n’est pas forcément bien adapté aux films d’horreur, mais vu à quel point l’horreur élevée a touché un large public ces dernières années, qui peut dire qu’un film d’horreur ne peut pas avoir lieu pendant les vacances ? Cela a déjà été fait, avec beaucoup de succès. On prétend même que Noël noirsorti à l’origine en 1974, était un ancêtre du genre slasher, inspirant directement John Carpenter Halloween seulement quatre ans plus tard.

Marquant le premier long métrage de la réalisatrice et scénariste Alison Locke, L’excuse cherche à être une entrée surprenante dans le genre de l’horreur des vacances. Étant donné que la saison des fêtes arrive de plus en plus tôt avec chaque année qui passe, pourquoi ne pas célébrer un peu plus tôt ? Avec un casting étonnamment prestigieux, un réalisateur prometteur et le implication de Company X Productions, espérons que la prochaine grande exclusivité de Shudder connaîtra un grand succès.

Voici tout ce que nous savons sur L’excuse.





Les excuses : l’intrigue

Selon la description de la bande-annonce officielle, le synopsis de l’intrigue pour L’excuse est comme suit:

Vingt ans après la disparition de sa fille, l’alcoolique en rétablissement Darlene Hagan (Anna Gunn) se prépare à organiser à nouveau la fête de Noël de sa famille avec l’aide de son amie et voisine, Gretchen (Janeane Garofalo). Tard la veille de Noël, l’ex-beau-frère de Darlene, Jack (Linus Roache) arrive à l’improviste, portant des cadeaux nostalgiques et un lourd secret. Bientôt, Darlene se retrouve prise entre la raison et l’instinct impitoyable. Piégés ensemble par une tempête dangereuse, une bataille d’esprit dégénère en un violent jeu de vengeance.

Il semble que L’excuse sera un autre film d’horreur qui fait un usage intensif d’un seul lieu, correspondant à l’idée susmentionnée d’interaction forcée. L’alcool jouera probablement aussi un rôle important dans l’histoire : il a été largement utilisé dans un film similaire, Le phare, où il a servi à passer le temps dans l’isolement avec l’effet involontaire d’alimenter la paranoïa des personnages et leur état mental en déclin. En plus de cela, le « jeu violent de la vengeance » pourrait impliquer que l’un des trois était responsable de la disparition de la fille de Darlene.

Les films qui se déroulent dans un seul endroit ont tendance à pencher davantage vers le côté psychologique de l’horreur, même lorsqu’une menace extérieure est introduite. D’après la bande-annonce seule, il ne semblait pas y avoir de phénomènes surnaturels en cours. Au lieu de cela, il se concentrait davantage sur les tensions entre Hagan, Gretchen et Jack, entrecoupées de coins noircis de la maison et des couleurs criardes et festives de Noël. Les deux palettes de couleurs s’affrontent délibérément, reflétant sans doute le conflit bouillonnant du film.

Les excuses : les acteurs et l’équipe technique

Darlene Hagan jouera le rôle principal d’Anna Gunn, plus connue pour son rôle de Skyler dans AMC. Breaking Bad. Alors que la réception de sa performance sur Breaking Bad était certainement mitigé, cela témoigne de la façon dont elle peut jouer un personnage complexe et complexe. Darlene Hagan aura certainement des défauts de caractère importants, il sera donc intéressant de voir comment Gunn présente ces défauts à sa manière. Bien qu’Anna Gunn ne soit pas nécessairement une « reine du cri », elle a joué un rôle mineur dans Kevin Smith’s État rouge en 2011.

Linus Roache, quant à lui, a joué un rôle important en tant que Jeremiah Sand dans l’un des films précédents de Company X Productions, Mandyainsi que le récent Mon policier. Acteur depuis son enfance, Roache n’est pas étranger à jouer des rôles méchants. Du Purificateur en Les Chroniques de Riddick au roi Eckbert en Vikings, sa performance sera certainement quelque chose à attendre dans L’Apologie.

Janeane Garofalo a eu une filmographie variée. En plus de jouer le rôle de Gretchen, elle a été un peu partout, jouant même elle-même dans des émissions comme Les Soprano, Les Simpson, et une variété de programmes de natation pour adultes. Se produisant à l’origine en tant que comédienne de stand-up, elle a élargi son répertoire pour inclure des films dramatiques, des comédies d’animation et maintenant des films d’horreur.

En ce qui concerne le studio de production, Company X Productions a une histoire importante dans le cinéma indépendant, produisant des titres comme Aucun homme de Dieuun film policier détaillant la relation entre Ted Bundy et un interrogateur du FBI ; Un enseignant, un drame sur les ramifications d’une romance enseignant-élève; et Vous êtes le prochain, un film d’horreur délicieusement amusant sur une invasion de domicile qui a mal tourné. La société X Productions a également collaboré avec la société mère de Shudder, AMC Networks, avant L’excuse.

L’excuse sera présenté en salles, sur Shudder et sur AMC + le 16 décembre 2022.