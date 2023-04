Qu’est-ce que « Drops of God » et comment regarder la série Apple TV+

Gouttes de Dieu (« Les Gouttes de Dieu » en espagnol) est une nouvelle série internationale qui rejoint la Catalogue Apple TV+. L’histoire basée sur le manga de Tadashi Agi est un drame psychologique qui voyage de Paris à Tokyo. De plus, ce sera l’option parfaite pour amateurs de gastronomie et de bons vins.

Le spectacle se compose de huit épisodes et est réalisé par Oded Ruskin (« Le boulanger et la beauté »).

De plus, il a un casting varié qui comprend des acteurs français et japonais en tête d’affiche : Fleur Geffrier (« Je Suis Karl ») et Tomohisa Yamashita (« Alice in Borderland »).

QU’EST-CE QUE « DROPS OF GOD » ?

« Gouttes de Dieu » s’ouvre sur la mort d’Alexandre Léger, œnologue de renom qui a créé le Guide des Vins Léger. Après sa mort, il faut déterminer qui héritera de sa vaste collection de vins évalué en millions de dollars.

Le choix le plus évident est sa fille, mais étant séparé depuis si longtemps, Camille Léger devra affronter Issei Tomine, l’apprenti de son père et l’un des vignerons les plus talentueux au monde. Tous deux doivent démontrer leur talent dans une bataille de sensations.

La collection de vins d’Alexandre Léger dans « Gouttes de Dieu » (Photo : Apple TV+)

Le synopsis officiel de la série se lit comme suit: « Alexandre Léger, créateur du célèbre Guide Léger des Vins et figure emblématique de l’œnologie, vient de s’éteindre chez lui à Tokyo à l’âge de 60 ans. Il laisse derrière lui une fille, Camille (Geffrier), qui vit à Paris et n’a pas revu son père depuis que ses parents se sont séparés quand elle avait neuf ans.

Lorsque Camille s’envole pour Tokyo et que le testament de Léger est lu, elle découvre que son père lui a laissé une extraordinaire collection de vins, la plus grande collection au monde selon les experts. Mais, pour revendiquer l’héritage, Camille doit rivaliser avec un jeune vigneron brillant, Issei Tomine (Yamashita), que son père a pris sous son aile et qui est désigné dans le testament de Léger comme son « fils spirituel ». Mais son lien avec Issei est-il uniquement spirituel ?”.

REGARDEZ LA BANDE-ANNONCE « DROPS OF GOD » ICI

COMMENT VOIR « DROPS OF GOD » ?

« Drops of God » sera présenté en première le 21 avril 2023 sur la plateforme Apple TV+, donc si vous voulez regarder la série, vous avez juste besoin d’un abonnement à la page de streaming. Vous pouvez accéder en saisissant ce lien.