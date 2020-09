Après avoir été repoussée quelques fois, la fusée Vega de l’ESA a été lancée depuis la Guyane française

Riemann P20 Une fois par jour protection solaire Résistance à l’eau+ 150ml SPF20 Protection moyenne

Riemann P20 Une fois par jour, la protection offre une protection de 10 heures contre 1 application. Cette consistance claire et légère assure une couverture soyeuse et uniforme. Actif 15 minutes après l’application, rapidement absorbé, non collant et ne laisse aucune marque blanche.