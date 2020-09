Emplacement des ponts colorés “ Fortnite ”: où monter sur un bateau à moteur sous différents ponts en acier de couleur

Fortnite Épique

Fortnite est de retour à utiliser l’un de ses points de repère préférés pour un défi cette saison, la série de ponts en acier colorés qui sont sur la carte depuis son arrivée au début du chapitre 2, et tous ont survécu à l’ajout d’espion les bases et les super-héros. Le défi d’aujourd’hui est de faire du bateau à moteur sous des ponts en acier de différentes couleurs.

Vous n’avez besoin que de trois d’entre eux sur cinq au total, et ils ne doivent pas nécessairement être de couleurs spécifiques. Pour commencer, voici une carte de l’emplacement des cinq ponts en acier colorés:



Comme vous pouvez le voir, ils sont tous situés au-dessus de rivières qui découlent finalement du centre de la carte, The Authority, qui n’est pas tout à fait la forteresse qu’elle était autrefois la saison dernière. En tant que tel, je recommanderais probablement de commencer par là au milieu, et mes choix pour les trois que vous attrapez seraient le trio le plus au nord qui est facilement accessible depuis cette zone.

Bien que je pense qu’il y ait au moins un bateau ou deux dans l’Autorité elle-même, si vous voulez atterrir quelque part avec un peu moins de «chaleur», il y a une petite cabane sur le bord nord du lac qui apparaît toujours avec un bateau à moteur, comme indiqué ci-dessous .



Prenez ce bateau, et vous pourrez ensuite remonter les branches de la rivière pour trouver vos ponts. Le chemin nord bifurque et il y a des ponts à la fois à droite et à gauche de ce chemin. Du lac, le bon chemin vous mènera à un troisième pont.



Les deux autres sont en effet accessibles depuis ce lac aussi, ils sont juste plus loin. Beaucoup plus loin. L’un est tout en bas des montagnes et je pense que vous devrez franchir quelques cascades pour y arriver. L’autre est dans la zone des marais / bois. Celles-ci sont certainement faisables, mais vous voudrez peut-être essayer de trouver un bateau plus près de là où ils se trouvent plutôt que de prendre celui-ci depuis The Authority, car c’est un sacré long trajet.

Vous n’êtes pas obligé de faire tout cela en une seule partie, donc tant que vous passez sous différents ponts, vous pouvez le faire en quelques parties si vous voulez plutôt que de courir contre la tempête pour arriver à tous les trois en un seul match.

Quoi qu’il en soit, cela ne devrait pas être si difficile, mais attention aux requins, ils existent toujours malgré la croyance populaire qu’ils sont partis.

