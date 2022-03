Nettoyez la prise de charge : c’est ainsi que vous nettoyez la connexion

Aujourd’hui, le smartphone est notre compagnon au quotidien. Il disparaît généralement dans les bas-fonds du sac à main ou dans la poche du pantalon. Le résultat : de la saleté et de la poussière s’accumulent dans les connexions – ce qui est particulièrement gênant dans la prise du câble de charge. Découvrez ici comment nettoyer la prise de charge des iPhones et des smartphones Android.

Par Sébastien Weber

Plus vous utilisez votre smartphone longtemps, plus il est probable que la prise de charge se salit ou même se bouche. En conséquence, le câble de charge ne repose plus correctement dans la prise. En règle générale, cela signifie que la batterie se charge moins efficacement, voire pas du tout. Ce n’est pas seulement gênant, mais cela peut également endommager la batterie.

Soufflage ou air comprimé comme aide rapide



Aide aux salissures tenaces : spray à air comprimé.



Image : © Isy 2022



Habituellement, les peluches ou les miettes dans le port de charge sont le principal problème. En raison de leur taille, ils inhibent particulièrement la circulation de l’électricité. Mais même les plus petites particules de poussière peuvent perturber le processus de charge. Cela s’applique à la fois à la connexion USB-C sur un téléphone portable Samsung et à la prise Lightning sur un iPhone. Vous devez nettoyer régulièrement tous les types de connexion.

Afin d’éliminer les dépôts de la prise de charge, vous devez d’abord souffler fort dans la prise. Peut-être vous souvenez-vous de cette procédure des modules de jeu pour Game Boy ou Super Nintendo. Utilisez ensuite une lampe de poche pour vérifier si la saleté a disparu de la prise de charge.

Pour les résidus de saleté ou les dépôts de poussière plus tenaces, vous pouvez également utiliser un spray à air comprimé, qui convient également au nettoyage des ventilateurs de PC et des appareils similaires.

Ces sprays à air comprimé sont disponibles dans les magasins d’électronique. Ils rappellent un peu les boîtes de laque pour cheveux, mais ont généralement un accessoire spécial que vous pouvez utiliser pour pénétrer dans de petites ouvertures. Si vous souhaitez nettoyer la prise de charge de votre smartphone avec un tel spray à air comprimé, ne dirigez pas le jet d’air directement dans la prise, mais au-delà. Cela crée un vide qui retire la saleté de la connexion. Si l’air comprimé pénètre directement dans la prise, dans le pire des cas, les peluches et les grains de poussière glisseront encore plus profondément ou resteront coincés.

Nettoyez la prise de charge avec des outils



Une brosse à dents convient également pour nettoyer la prise de charge.



Image : © Pixabay 2016



Le nettoyage à l’air comprimé ne vous y a pas amené ? En cas de salissures importantes, vous pouvez essayer de desserrer et d’éliminer soigneusement les blocages avec certains outils.

Une brosse à dents souple ou un pinceau, par exemple, convient pour nettoyer la prise de charge. Les brosses à dents interdentaires sont également pratiques car elles sont particulièrement étroites. Un cure-dent en bois ou en plastique peut également aider, mais soyez encore plus prudent. Après tout, vous ne voulez pas endommager votre smartphone.

Si la saleté ne peut pas être complètement éliminée avec ces objets, essayez d’abord de les desserrer ou de les desserrer. Vous pouvez ensuite les retirer avec de l’air soufflé ou comprimé comme décrit ci-dessus.

Si les peluches et les miettes ne peuvent pas non plus être éliminées de cette manière, vous devriez vous rendre dans un atelier de réparation de téléphones portables et confier le nettoyage à un spécialiste.

Ce qu’il ne faut jamais faire

A première vue, certains objets peuvent sembler adaptés au nettoyage de la prise de charge du smartphone, mais ils sont absolument tabous. Dans le pire des cas, ils peuvent causer de graves dommages.

Par exemple, si vous n’avez pas de cure-dents en bois ou en plastique à portée de main, n’utilisez jamais d’alternatives en métal. Vous pourriez endommager les contacts de la prise de charge avec des objets métalliques ou même provoquer un court-circuit – cela rend la connexion inutilisable.

L’eau et l’alcool sont tout aussi tabous lors du nettoyage de la prise de charge. Ne travaillez donc jamais avec un coton-tige humide ou quelque chose de similaire. Vous pouvez également endommager gravement la prise de charge avec cela.

