Sayen : le deuxième film de la trilogie sur Prime Video aura un acteur de La Casa de Papel

Amazon Prime Vidéo

La première partie de la trilogie Sayen a été un succès sur Prime Video et il y a des nouvelles sur le deuxième film. Regardez qui sera !

© IMDbSayen : le deuxième film de la trilogie sur Prime Video aura un acteur de La Casa de Papel.

service de diffusion en continu Amazon Prime Vidéo Il a élargi son regard au moment des productions et a atteint l’Amérique latine avec force avec la première trilogie d’action chilienne. On parle de direun film qui a atteint plus de 240 pays le 3 mars et se prépare maintenant pour le lancement du deuxième volet avec un acteur connu pour avoir fait partie de Le vol d’argent.

Le premier film se concentre sur le voyage de Sayen, une femme mapuche qui découvre un complot dangereux mené par une société internationale qui détruit les terres de sa famille et dévaste les écosystèmes locaux à travers le Chili, et se charge elle-même de traduire ces personnes en justice et sauver l’héritage de sa famille.

+C’est le deuxième film de Sayen sur Prime Video

Près d’un mois après la sortie du premier film, dans les dernières heures, Amazon Studios a publié une déclaration via les réseaux sociaux annonçant le deuxième film de la trilogie, qui s’appellera Sayen : la voie sèche. Une date de première n’est pas publiée dans la bande-annonce présentée, mais il est dit que arriver à « bientôt ». Des nouvelles sont attendues dans les prochaines semaines.

Dans le cadre de la trilogie, ce nouveau film sera à nouveau réalisé par Alexander Witt. Le casting du long métrage sera composé de : Rallen Montenegro (Sayen), Alfredo Castro, Jorge López, Eyal Meyer et Katalina Sánchez. Mais aussi, sachez que vous verrez aussi Enrique Arce, le souvenir d’Arturito de Le vol d’argentdans le rôle de Maximo Torres.

Bien qu’il n’ait pas été précisé quand le film sera disponible, nous avons un premier synopsis : « Après les événements du premier film, Sayen arrive dans le désert d’Atacama suite à une avance dans sa mission contre Actaeon, l’organisation multinationale responsable de la perte tragique de sa famille et de la destruction des écosystèmes à travers le Chili ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?