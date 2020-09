Cassé mais belle saison 3; Date de sortie; lignes de tracé possibles; acteurs et personnages

Cette série est l’une des séries télévisées Web hindi et était basée sur le genre de la romance. La série a été créée et développée par la même personne Ekta Kapoor. Les gens attendent avec impatience cette série et attendons une nouvelle ouverture.

Cassé mais belle saison 3; intrigues intéressantes;

Cette série concentre une belle histoire d’amour entre les deux couples et la série était pleine d’une série romantique emballée. Dans cette série, il y avait un veuf nommé veer et il a perdu sa femme dans un accident de voiture. Cette situation l’a rendu plus déprimé et il s’est dit d’oublier les souvenirs de sa femme. Veer épouse Alina est l’une des belles femmes et après sa mort, le personnage principal d’un autre personnage émerge dans cette histoire et il est la sœur d’Alina, Ishanvi. Ishanvi et son mari ont aidé à sortir de leurs souvenirs passés.

Un beau jour, le vireur rencontre son amie Kartik et il a prévu d’acheter sa maison. Kartik est l’une des relations du cousin depuis vire et il était également en couple avec Sameera. Mais la relation n’avait plus continué leur histoire. Kartik a rompu avec Sameera et a commencé à sortir avec une autre petite amie. Un beau jour, veer rencontre Sameera pour obtenir une signature et les deux ont partagé leur histoire d’amour. Au bout de quelques jours, veer et Sameera ont décidé d’agir comme un couple adorable pour rendre Kartik jaloux. Plus tard, les scènes romantiques ont commencé l’histoire d’amour entre Veer et Sameera et l’histoire se poursuit d’une manière romantique.

Cassé mais belle saison 3; Distribution et personnages;

Nous pouvons nous attendre aux mêmes rôles principaux dans la saison prochaine à savoir, Vikrant Massey comme veer Shekhawat, Harleen Sethi comme Sameera Joshi, Sheetal Thakur comme Alina, Simran Kaur Mundi comme Ananya, anuja Joshi comme Debbie, pooja bhamrah comme rutuparna, Nikhil Sabharwal comme Adil, meherzan Mazda comme parth, etc.

Le personnage ci-dessus revient encore dans la troisième saison. pourtant, nous devons attendre et découvrir d’autres nouveaux personnages pour cette série.

Cassé belle saison 3; Date de sortie

Il n’y avait pas de date de sortie spécifiée pour cette série et elle sera révélée dès que possible dans les prochains jours.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂