Apple Watch Series 8 vs Series 7 : voici les différences

Apple a présenté la nouvelle Apple Watch Series 8 au début de son keynote de septembre 2022. Nous comparons la smartwatch avec son prédécesseur et répondons à la question de savoir s’il vaut la peine de passer de la série 7.

Design : Tout pareil

Avec sa série de smartwatch, Apple continue de miser sur le look éprouvé. Le boîtier est disponible en aluminium ou en acier inoxydable. Cependant, la série 8 n’est pas disponible en vert ou en bleu, et la variante en titane qui était encore disponible avec la série 7 n’est plus disponible. Ce matériel est réservé à la nouvelle Apple Watch Ultra.

Affichage et matériel : nouveau fonctionnement interne



Les Apple Watch Series 7 (à gauche) et Series 8 (à droite) ont des dimensions identiques.



Image : © Apple 2022



Avec la sortie de la série 7, Apple avait fait de grands progrès dans la taille de l’écran : il y avait 20 % d’espace en plus pour l’écran grâce au boîtier plus grand et aux bords plus étroits. L’écran et le boîtier de la nouvelle Apple Watch Series 8 ont les mêmes dimensions que la série 7. La luminosité de l’écran OLED reste la même cette fois et il s’agit toujours d’un modèle Retina toujours allumé.

Sous le capot, cependant, quelque chose a changé dans le matériel. La série 8 apporte plusieurs améliorations et de nouveaux capteurs : Le compteur de force G peut désormais détecter des impulsions jusqu’à 256 G. La série 7 était de 32 G. Elle mesure également désormais quatre fois la fréquence de son prédécesseur. Selon Apple, le gyroscope à 3 axes pour la détection d’orientation devrait également être nettement plus précis dans la série 8.

La plus grande innovation, cependant, sont deux nouveaux capteurs de température qui ont été installés à l’avant et à l’arrière de la smartwatch. C’est ainsi que la série 8 mesure votre température corporelle et la compare à la température ambiante. Si des résultats de mesure inhabituels se produisent, elle vérifie s’ils peuvent s’expliquer par le temps chaud, par exemple. Sinon, vous recevrez une notification de santé sur votre smartphone.

Autre : Détection d’accident et mesure de la température



Des capteurs améliorés aident, par exemple, à détecter les accidents.



Image : © Apple 2022



Soutenue par les accéléromètres améliorés, l’Apple Watch Series 8 propose deux nouvelles fonctionnalités que la Series 7 n’avait pas :

Grâce à la détection intelligente des accidents, la smartwatch devrait appeler automatiquement les services d’urgence en cas d’urgence. Apple veut détecter de manière fiable les accidents avec les types de véhicules les plus courants et la fonction ne doit être activée que lorsqu’il y a une forte probabilité d’impact. Grâce aux capteurs de température, la nouvelle Apple Watch devrait également être en mesure de reconnaître rétrospectivement si et quand la personne qui la porte a ovulé. Selon Apple, il s’agit d’informations extrêmement précieuses pour la planification familiale.

Conclusion : le changement en vaut-il la peine ?

Vous devriez envisager de passer à la série 8, surtout si vous souhaitez bénéficier des nouveaux et meilleurs capteurs. Sinon, les différences avec la série 7 sont plutôt minimes et l’ancienne smartwatch est encore suffisamment à jour. Les modèles en comparaison :